Жириновский попросил успокоить россиян из-за повышения пенсионного возраста

Закон о повышении пенсионного возраста в России всё же будет принят. Такое мнение высказал в эфире телеканала «Россия 24» лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. В связи с этим политик обратился к правительству России с просьбой разъяснить гражданам, что пенсионный возраст будет повышаться не сразу, а постепенно.

«Нужно, чтобы люди знали, что в следующем году, а может быть, начнется только в 2020 году, первые, кто уйдут на пенсию уже не в 60 лет, а в 60 с половиной, а уже потом следующие уйдут в 61 год, потом — в 62, то есть повышение растянется на пять лет», — прокомментировал информацию политик.

Жириновский в своей речи напомнил, что данная идея принадлежала правительству России, а во время своей избирательной компании он сам выступал против этого. По его словам, сейчас необходимо дать людям полную информацию о том, как будет происходить реформа, чтобы россияне перестали бояться.

«Те, кому сейчас 40 лет, уйдут на пенсию не через 20 лет, а через 25 лет всего-навсего. Если кто-то сегодня уйдет на пенсию, то ему добавят только полгода: например, ему в марте 2019 года исполнится 60 лет, то он уйдет на пенсию в сентябре 2019 года — он скажет: пожалуйста, полгода не играют роли», — цитирует слова главы ЛДПР агентство «Интерфакс».

22 мая Владимир Жириновский решил поддержать идею министра здравоохранения России Вероники Скворцовой о перспективе продления периода детства до 30 лет.