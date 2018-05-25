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Жириновский предрек конец дружбы Евросоюза и США

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Визит президента Франции Эммануэля Макрона на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и его обстоятельные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным указывают на то, что Евросоюз разочаровался в США. Такую точку зрения в беседе с «Известиями» высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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«Евросоюз разочарован, потому что дружба с Америкой тоже кончается. В военном отношений он (президент США Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит: я не буду вас прикрывать и вообще сами платите за свою оборону. В экономическом — полное, так сказать, разночтение», — отметил парламентарий.

Жириновский отметил, что США заставляют страны Евросоюза покупать более дорогие товары американского производства, что не может их устраивать.

«Что это за торговля? Есть дешевый русский газ: не берите, покупайте дорогой американский сланцевый. И так по всем позициям. Европейцы не дураки, они хотят покупать по стандартам мировой экономики и мировой торговли», — резюмировал лидер ЛДПР.

24 мая на полях ПМЭФ состоялись переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Беседа глав государств длилась более трех часов. Они, в частности, ситуацию на юго-востоке Украины и на Ближнем Востоке, кризисы в Сирии и Ливии, а также сделку по иранскому атому.

Помимо этого, российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил шесть инвестиционных контрактов с французскими предпринимателями. Общая сумма сделок составила около €1 млрд.

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