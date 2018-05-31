Вайнштейну предъявлено обвинение в изнасилованиях

Продюсера Харви Вайнштейна будут судить по обвинению в изнасилованиях и уголовном сексуальном деянии. Такое решение приняло Большое жюри в Нью-Йорке.

«Большое жюри проголосовало за то, чтобы предъявить Харви Вайнштейну обвинения в изнасиловании первой и третьей степени, а также в сексуальном преступлении первой степени», — цитирует ТАСС окружного прокурора нью-йоркского района Манхэттен Сайруса Вэнса.

Он добавил, что это решение приближает наказание продюсера за совершенные деяния, поскольку «дело будет разбираться не перед прессой», а перед присяжными, как положено.

25 мая Вайнштейна, обвиняемого в изнасиловании двух женщин, отпустили под залог в $1 млн из здания суда в Нью-Йорке.

Помимо выплаты залога, мужчина обязался носить электронный браслет и не покидать пределов штата Нью-Йорк и соседнего Коннектикута.

Скандал с домогательствами, в котором был замешан Вайнштейн, разгорелся осенью 2017 года после публикации издания The New York Times. Потерпевшие рассказывали об инцидентах с продюсером на условиях анонимности, но позже заявили об инцидентах публично. Сам Харви Вайнштейн отрицал все обвинения. Среди пострадавших от домогательств кинопродюсера — около 800 женщин, в числе которых Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ума Турман, Кейт Бланшетт, Эшли Джадд и другие.