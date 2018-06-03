В США снимут фильм ужасов о домогательствах Вайнштейна

Американский режиссер и сценарист Брайан Де Пальма планирует снять фильм о скандальном продюсере Харви Вайнштейне, которого десятки женщин обвинили в сексуальных домогательствах.

Сюжет фильма будет рассказывать о маньяке, который работает в киноиндустрии.

«Я сейчас работаю над сценарием фильма про этот скандал. Уже обсуждаю его с одним французским продюсером. Главного героя не будут звать Харви Вайнштейн, но это будет фильм ужасов про сексуального маньяка, и это будет происходить в киноиндустрии», — цитирует режиссера газета Le Parisien.

В 2017 году стало известно, что Харви Вайнштейн в течение 30 лет склонял актрис к близости, обещая помочь в карьерном росте. В домогательствах продюсера обвинили Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Актриса Эшли Джадд в конце апреля подала на продюсера в суд.

Помощница продюсера сериала «Марко Поло» заявила, что Вайнштейн ее изнасиловал.

На фоне обвинений Вайнштейна уволили из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование.