Прямой эфир
Сюжет:

Студия Вайнштейна заявила о своем скором закрытии

0
Фото: Global Look Press/Richard B. Levine/imago stock&people
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания The Weinstein Company, сооснователем которой является обвиненный в сексуальных домогательствах голливудский продюсер Харви Вайнштейн, намерена избавиться от оставшегося в ее распоряжении имущества. Об этом сообщило в среду, 15 мая, агентство Reuters.

Отмечается, что ликвидация нацелена на завершение процесса банкротства студии.

Weinstein Co была основана Харви Вайнштейном и его братом Робертом Вайнштейном.

В 2017 году ряд голливудских актрис обвинил Харви Вайнштейна в домогательствах, в их числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. На фоне скандала Вайнштейна уволили из его собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в отношении него расследование. 9 июля Вайнштейн отказался признавать себя виновным по делу об изнасиловании женщины в 2006 году.

The Weinstein Company объявила себя банкротом в 2018 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Список подозреваемых в домогательствах священников опубликовали в США
Журналистка обвинила тренера клуба НБА в домогательствах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017