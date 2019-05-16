Студия Вайнштейна заявила о своем скором закрытии

Компания The Weinstein Company, сооснователем которой является обвиненный в сексуальных домогательствах голливудский продюсер Харви Вайнштейн, намерена избавиться от оставшегося в ее распоряжении имущества. Об этом сообщило в среду, 15 мая, агентство Reuters.

Отмечается, что ликвидация нацелена на завершение процесса банкротства студии.

Weinstein Co была основана Харви Вайнштейном и его братом Робертом Вайнштейном.

В 2017 году ряд голливудских актрис обвинил Харви Вайнштейна в домогательствах, в их числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. На фоне скандала Вайнштейна уволили из его собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в отношении него расследование. 9 июля Вайнштейн отказался признавать себя виновным по делу об изнасиловании женщины в 2006 году.

The Weinstein Company объявила себя банкротом в 2018 году.