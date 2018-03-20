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Компания Харви Вайнштейна объявила о банкротстве

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Фото: Global Look Press/Richard B. Levine/imago stock&people
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Американская компания Weinstein Company, сооснователем которой является обвиняемый в домогательствах голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн, объявила себя банкротом. Документы об этом были поданы в суд штата Делавэр.

Фирма Lantern Capital согласна заплатить за Weinstein Company от $300 млн до $320 млн, сообщает ТАСС.

2 марта Вайнштейны заявили, что согласовали с инвесторами продажу основной части активов компании за $500 млн.

Деньги, заработанные на сделке, частично должны были пойти на покрытие долгов кинокомпании в $225 млн. Но позже выяснилось, что у компании братьев Харви и Роберта Вайнштейнов более чем на $65 млн дополнительных обязательств, и 7 марта инвесторы отказались от покупки.

В 2017 году в адрес Харви Вайнштейна были выдвинуты обвинения в домогательствах от более чем 80 представительниц киноиндустрии.

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