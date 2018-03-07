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Инвесторы отказались от покупки студии братьев Вайнштейн

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Фото: ТАСС/John Carucci
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Инвесторы отказались от покупки студии братьев Харви и Роберта Вайнштейнов Weinstein Company, которая теперь вновь готова объявить о банкротстве. Об этом рассказал The Wall Street Journal в среду, 7 марта.

«Мы получили неутешительную информацию о жизнеспособности завершения этой сделки», — цитирует «Газета.ру» предпринимательницу Марию Контрерас-Свит.

Отмечается, что у компании было обнаружено около $65 млн дополнительных обязательств.

2 марта Вайнштейны заявили, что согласовали с инвесторами продажу основной части активов компании за $500 млн.

Деньги, заработанные на сделке, частично должны были пойти на покрытие долгов кинокомпании в $225 млн.

В 2017 году в адрес Харви Вайнштейна были выдвинуты обвинения в домогательствах от более чем 80 представительниц киноиндустрии.

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