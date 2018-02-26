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Бывшая компания продюсера Вайнштейна собирается заявить о банкротстве

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Фото: Global Look Press/Hubert Boesl
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Компания Weinstein Company (TWC), которая принадлежала продюсеру Харви Вайнштейну, собирается заявить о банкротстве, после того как сорвались переговоры о продаже с группой инвесторов во главе с предпринимательницей Марией Контрерас-Свит. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление компании.

Weinstein Company отметили, что заявление о банкротстве будет подано в ближайшие дни, и признали, что у правления не осталось выбора, несмотря на то что это отрицательно скажется на многих заинтересованных лицах.

Компания заявила о готовности продать Weinstein Company другому источнику еще в конце 2017 года. К 22 декабря было получено около 20 предложений, из которых правление отобрало несколько наиболее выгодных, в том числе предпринимателя Марии Контрерас-Свит, заведовавшей управлением по делам малого бизнеса в администрации президента Барака Обамы, компании Killer Content, студии Lions Gate Entertainment.

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