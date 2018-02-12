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В США против Weinstein Company подан иск в связи с домогательствами

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Bryan Smith
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Генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман подал гражданский иск против братьев Харви и Роберта Вайнштейнов и их компании Weinstein Company на фоне скандала с сексуальными домогательствами. Об этом сказано в заявлении прокуратуры.

«В нашем иске заявлено, что Weinstein Company неоднократно нарушала законы Нью-Йорка, не защищая своих сотрудников от постоянных сексуальных домогательств, унижений и дискриминации. Любая продажа Weinstein Company должна обеспечить компенсацию жертвам, защиту сотрудникам в будущем, а также то, чтобы нарушители и их помощники не обогащались незаконным путем», — приводит текст документа агентство «РИА Новости».

Скандал вокруг Харви Вайнштейна разгорелся после публикации расследования The New York Times, в котором говорилось, что продюсер в течение 30 лет совершал неподобающие действия в отношении женщин, с которыми работал. Более 80 женщин обвинили Вайнштейна в приставаниях и изнасилованиях, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу.

Сообщается, что поданный иск может иметь серьезные последствия для компании, которая будет продана после ухода из фирмы ее основателя Харви Вайнштейна. 

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