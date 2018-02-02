Вайнштейна исключили из Британской киноакадемии

Британская академия кино и телевизионных искусств не стала восстанавливать приостановленное членство Харви Вайнштейна и окончательно исключила продюсера из-за скандала с домогательствами.

Ранее Британская киноакадемия приостановила членство Вайнштейна, назвав поведение продюсера недопустимым, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Deadline.

Скандал вокруг Харви Вайнштейна стал самым громким за всю историю Голливуда. Продюсера в сексуальных домогательствах обвинили уже около 50 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Ему пришлось покинуть совет директоров собственной компании Weinstein Company. Кроме того, его исключили из членов Американской академии киноискусств, а также из Гильдии продюсеров Америки.