Стрип и Лоуренс осудили использование их слов для оправдания Вайнштейна

Американские актрисы Мэрил Стрип и Дженнифер Лоуренс считают жалкой попытку защиты скандального голливудского продюсера Харви Вайнштейна использовать их слова, вырванные из контекста, для оправдания обвиняемого. Об этом они сообщили 22 февраля американским СМИ.

Как пишет ТАСС, накануне адвокаты Харви Вайнштейна призвали федеральный суд Нью-Йорка отклонить коллективный иск шести женщин, обвинивших продюсера в домогательствах. Представители сооснователя The Weinstein Company отметили, что обе актрисы ранее не выражали претензий к продюсеру. При этом Мэрил Стрип утверждала, что ее отношения с Харви Вайнштейном были исключительно профессиональными, а Дженнифер Лоуренс отмечала его обходительность.

22 февраля актриса Мэрил Стрип заявила телеканалу NBC, что считает «жалкой и спекулятивной» попытку адвокатов доказать с помощью ее слов, что продюсер «не был агрессивен по отношению к другим женщинам». «Он несет ответственность за уголовные деяния, совершенные в отношении этих женщин», — подчеркнула артистка.

Дженнифер Лоуренс также осудила попытки защиты Харви Вайнштейна использовать ее слова в своих интересах. «Так поступают хищники (сексуальные насильники. — Ред.), этому надо положить конец», — призвала актриса.

Скандал с обвинениями в сексуальных домогательствах разгорелся после публикации расследования The New York Times. Журналисты издания выяснили, что продюсер Харви Вайнштейн на протяжении 30 лет домогался женщин, с которыми работал. К настоящему моменту в приставаниях и изнасилованиях его обвинили уже более 80 женщин.