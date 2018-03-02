Основную часть активов компании Вайнштейна продадут за $500 млн

Основатели кинокомпании Weinstein Company, братья Харви и Роберт Вайнштейны согласовали с инвесторами продажу основной части активов компании за $500 млн.

Деньги, заработанные на сделке, частично пойдут на покрытие долгов кинокомпании. Другая часть средств будет потрачена на запуск новых проектов, передает «Газета.ру» со ссылкой на The Wall Street Journal.

К проблемам в карьере Харви Вайнштейна привели обвинения в домогательствах, выдвинутые в его адрес от более чем 80 представительниц киноиндустрии.

Среди обвинивших Вайншейна актрисы Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Гвинет Пэлтроу и другие знаменитости.

Как писал портал iz.ru, на этой неделе братья Вайнштейны намеревались объявить о банкротстве их компании.

Подробная информация о деле Вайнштейна и других случаях обвинения в домогательствах представителей киноиндустрии доступна в сюжете портала iz.ru.