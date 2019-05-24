Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

Американский продюсер Харви Вайнштейн, который обвиняется в сексуальных домогательствах и изнасиловании, предложил выплатить потерпевшим и кредиторам $44 млн. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на адвокатов.

Предположительно, продюсер предлагает потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства его компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.

При этом данное мировое соглашение не будет затрагивать суд над продюсером в Нью-Йорке, который начнется в июне. Заседание пройдет в закрытом для прессы режиме, пока неизвестно будут ли фигурировать показания женщин, которые не подавали иски, но утверждали, что подвергались насилию со стороны Вайнштейна.

В 2017 году ряд голливудских актрис обвинил Харви Вайнштейна в домогательствах, в их числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. На фоне скандала Вайнштейна уволили из его собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в отношении него расследование. 9 июля Вайнштейн отказался признавать себя виновным по делу об изнасиловании женщины в 2006 году.