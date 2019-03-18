Сергей Бодров рассказал о «свинском» поведении Вайнштейна

Режиссер Сергей Бодров-старший рассказал «Известиям» о своем отношении к голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, который в США обвиняется в сексуальных домогательствах.

«Что говорить, Харви Вайнштейн — продюсер от бога, но он был и остался свиньей. Я помню нашу первую встречу. Он видел в Торонто «Кавказского пленника» и пригласил к себе пообщаться.

Его помощник назначил встречу на раннее утро, а потом несколько раз перезванивал и переносил: сначала 7:30 утра, потом в 8, 8:30… В итоге я пришел и вижу — сидит в номере большой человек в белом халате и пьет кофе. То есть деловые вопросы он решал вот так», — рассказал Бодров.

Также он разъяснил, как скандал с продюсером меняет индустрию. По словам режиссера, скандал с домогательствами — «в каком-то смысле это оздоровительный процесс».

«Вайнштейн годами позволял себе невесть что, но платил за молчание. А когда всё вскрылось, оказалось, что он такой далеко не один. В Голливуде много влиятельных престарелых мужиков, которые хотят наслаждаться жизнью. Сейчас на фоне этих скандалов вести себя так, как раньше, уже нельзя», — отметил Бодров.

В то же время сценарист и продюсер отказался комментировать предполагаемые съемки фильма «Брата 3», который позиционируется как продолжение культовой дилогии «Брат» и «Брат 2» режиссера Алексея Балабанова. «Знаете, вот совершенно не хочу это комментировать», — подчеркнул Бодров-старший.

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