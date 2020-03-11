Города грехов: справедлив ли приговор Харви Вайнштейну

Федеральный суд Нью-Йорка приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам лишения свободы. Сейчас продюсеру 67 лет, то есть он рискует провести за решеткой всю оставшуюся жизнь. При этом Вайнштейна ждет еще один суд — в Лос-Анджелесе, где против него также выдвинуты обвинения в изнасилованиях и сексуальных домогательствах. Как заявила «Известиям» активистка движения #MeToo кинорежиссер Юлия Батлер, этот беспрецедентный приговор — победа. Но у неё есть и оборотная сторона: из-за страха быть обвинёнными в сексуальном насилии мужчины не решаются делать женщинам невинные комплименты. Все оправдания продюсера и его адвокатов — фальшивы, уверена обладательница «Оскара» Джина Дэвис. России модный бизнес под названием «Обвини Вайнштейна» еще не коснулся, и это хорошо, считает режиссер Владимир Хотиненко. «Известия» изучили историю американского киномагната.

Харви Вайншейна привезли в суд в кресле-каталке и наручниках. После недавней операции по стентированию сердца продюсер выглядел не лучшим образом, на лице была многодневная щетина. Перед вынесением приговора Вайнштейн обратился к переполненному залу Манхэттенского суда и сказал, что он «глубоко раскаивается», однако раскритиковал движение #MeToo и напомнил о своей благотворительной деятельности.

Как начинался харассмент

10 октября 2017 года The New Yorker опубликовал статью Ронана Фэрроу, где описывались многочисленные истории сексуального домогательства Харви Вайнштейна в отношении молодых актрис и сотрудниц его компании. По данным издания, Вайнштейн в течение 30 лет склонял их к интимным отношениям, обещая за это карьерное продвижение. Вслед за этим несколько знаменитых голливудских актрис признались, что тоже стали жертвами домогательств. Среди них — Мира Сорвино, Розанна Аркетт, Жюдит Годреш, Флоранс Дарель, Кейт Бекинсейл, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, Гвинет Пэлтроу.

После обнародования этих сведений Вайнштейна лишили членства в Британской академии кино и телевидения (BAFTA), исключили из Гильдии продюсеров Америки. Супруга продюсера Джорджина Чапман подала на развод. По решению совета директоров The Weinstein Company Вайнштейна уволили из компании, хотя он вместе с братом Бобом является ее совладельцем. Продюсер принес извинения пострадавшим актрисам, но процесс пошел. 25 мая 2018 года Вайнштейн был задержан полицией. Позже его освободили под залог $1 млн. К тому моменту с обвинениями в его адрес выступили более 80 женщин. 6 января 2020 года начался судебный процесс, включавший показания шести пострадавших. Перед этим адвокатам продюсера удалось отговорить от выдвижения обвинений более 30 предполагаемых жертв — им выплатили в общей сложности $25 млн.

харви Адвокат некоторых жертв Харви Вайнштейна Глория Оллред у здания суда после вынесения приговора Фото: Creative Vision

По мнению представителя Ассоциации юристов России, адвоката Юрия Брисова, роковую роль в деле Харви Вайнштейна сыграл его бывший адвокат — он обратился к услугам агентства, которое специализируется на дискредитации свидетельских показаний, чем существенно ухудшил положение своего клиента в глазах суда.

— Показания свидетелей — достаточное основание для привлечения лица к ответственности. Вопрос в том, вызвали эти свидетели доверие у присяжных или юристы смогли выявить несоответствие в их показаниях. Сторона, которая начинает мухлевать, рискует усугубить свое положение, тем более что сокрытие доказательств или ложь под присягой, а предварительные показания (до суда) также даются под присягой, это уголовное преступление, — отметил юрист в беседе с «Известиями».

В феврале суд присяжных признал Вайнштейна виновным по двум пунктам из пяти. Это преступные действия сексуального характера — показания давала его ассистентка по телешоу «Проект Подиум» Мириам Халейи. А также изнасилование третьей степени (без похищения, угроз, недееспособности жертвы) — здесь потерпевшей была признана актриса Джессика Манн.

Не для России

По данным американских СМИ, британка Мириам Халейи работала с продюсером долгое время — впервые они встретились в Каннах в 2006-м. Акт насилия, по словам женщины, случился в США, но в полицию она не обратилась, поскольку работала в стране без соответствующей визы. Отвечая на вопросы адвокатов Вайнштейна, Халейи призналась, что у нее с продюсером также был «секс без принуждения».

Актриса Джессика Манн начала встречаться с продюсером в 2014 году. Она заявила суду, что была изнасилована, когда находилась с Вайнштейном в близких отношениях. Однако и после этого их связь продолжалась. Адвокаты продюсера доказывали, что женщина, называя себя жертвой манипуляций, использовала отношения с продюсером для своей выгоды.

харви Джессика Манн у здания уголовного суда в Манхэттене Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Адвокат по международному праву Мария Ярмуш в беседе с «Известиями» отметила, что подобный процесс был бы невозможен в России.

— В нашей стране приговор за изнасилование могут вынести, только если у следователей есть доказательства совершенного преступления. Собрать реальные улики против Вайнштейна невозможно, прошло уже очень много времени, — пояснила она.

Российские деятели кино по-разному оценили вердикт суда. По мнению продюсера, сооснователя студии «Главкино» Ильи Бачурина, жалости к Вайнштейну быть не может, преступник остается преступником, даже если его преступления на момент совершения таковыми не считались.

Режиссер Владимир Хотиненко считает: то, что мы сейчас наблюдаем, — модный бизнес под названием «Обвини Вайнштейна», где абсурд преобладает над здравым смыслом. Народный артист уверен, что подавать иски спустя столько лет, когда уже и доказательств никаких нет, — это спектакль.

— Если смотреть на это внимательно — женщины обиделись на него не за то, что он ими овладел, а за то, что у них не состоялась карьера, — поделился режиссер с «Известиями». — Но самое печальное, что столько режиссеров, включая Тарантино, обязанных Вайнштейну своей карьерой, не поддержали его. Никто из них не нашел в себе сил — из страха быть также осужденными — выступить в его защиту.

Я тоже, но не навсегда

В деле Вайнштейна весомую, если не определяющую роль сыграло движение #MeToo. В числе тех, кто его поддерживает, — писатель, кинорежиссер, участница объединения «Женщины, делающие кино» (Women in Film, WIF) Юлия Батлер. Её фильм «Ускользающая» о судьбе одинокой пожилой женщины, доживающей свои дни в Лос-Анджелесском порту на небольшом паруснике, вошёл в оскаровский шорт-лист 2018 года, а также выиграл множество престижных международных наград.

харви Кадр из «Ускользающая» Фото: Creative Vision

По словам Юлии Батлер, мало кому из работающих женщин не пришлось побывать в роли жертвы сексуально распущенных мужчин, находящихся выше их по рангу.

— В этом отношении приговор Вайнштейну — наша победа, — заявила она «Известиям». — Решение Нью-Йоркского суда очень важно, так как демонстрирует всему миру серьёзность происходящего. Это уже не просто посты в фейсбуке, на которые можно не обращать внимания, а реальный тюремный срок. И над этим наверняка задумались многие мужчины. Те, для которых получение сексуальных услуг от своих подопечных было само собой разумеющимся бенефитом и подразумевалось по умолчанию.

С другой стороны, считает Юлия Батлер, нельзя не заметить, что страх быть обвинёнными в сексуальном насилии влияет и на нормальный диалог. Мужчины сегодня боятся сделать женщине невинный комплимент. Поэтому в какой-то момент, когда возмездие настигнет всех действительно виновных и справедливость восторжествует, в движении #MeToo должна быть поставлена точка — всё хорошо в меру. Особенно это важно в отношении несправедливо обвиненных.

— Я была очень огорчена, когда узнала об обвинении Кевина Спейси, — призналась Юлия Батлер.— Это великий актёр, и его отлучение от экрана — большая потеря в первую очередь для зрителей. Но я сказала себе: если это действительно преступник, значит, он должен понести наказание. С огромным облегчением узнала, что все обвинения с него сняты. Очень надеюсь, что он вскоре вернётся к нормальной работе.

харви Кевин Спейси Фото: Global Look Press/MediaPunch/face to face

Еще одна собеседница «Известий» — обладательница «Оскара» актриса Джина Дэвис. Сделав паузу в кинокарьере, она организовала Институт по исследованию гендерной ситуации в средствах массовой информации (Geena Davis Institute on Gender in Media), в 2019 году получила почетного «Оскара» (награда имени Джина Хершолта) за гуманистическую деятельность. Сегодня ее Институт стал полноправным игроком в индустрии, а так называемый «коэффициент Джины Дэвис» (GD-IQ) — алгоритм, который сканирует фильмы на предмет гендерной составляющей — используется как независимыми, так и главными студиями.

По словам Джины Дэвис, она с большим вниманием и надеждой следила за этим процессом и считает, что таким, как Вайнштейн, не может быть прощения.

— Вайнштейн — хищник, — полагает она. — Потому что, представьте себе — в его роскошный кабинет всемогущего хозяина Голливуда входили эти прекрасные, наивные существа, верящие в высокое искусство кино, в силу таланта, в торжество добра. А он, видя их беспомощность и чистоту, на них накидывался и терзал. Это классическое поведение хищника.

харви Харви Вайнштейн Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Все оправдания адвокатов и подсудимого Джина Дэвис считает фальшью, как и действия Вайнштейна по улучшению своего имиджа. Актриса рассказала, что в 2017 году, когда шум вокруг продюсера только начинался, ей позвонила одна из его защитниц и сообщила, что ее клиент хочет исправить свою репутацию и намерен организовать фонд своего имени, его задачей будет поддержка женщин в киноиндустрии. Также будет введен «стандарт Вайнштейна», согласно которому треть всех производимых Голливудом фильмов будет режиссирована женщинами. Фонд, по словам адвоката, был намерен сотрудничать с ее Институтом и оказывать ему неограниченную финансовую помощь.

— На подобную наглость я даже не нашлась что ответить, — вспоминает Джина Дэвис. — Они решили накинуть на волка овечью шкуру. Хищник больше не охотится за своими жертвами, а наоборот, становится их лучшим другом. Естественно, их хитрый план провалился.

А ну-ка девушки!

Чтобы «случай Вайнштейна» не повторился, женщинам в киноиндустрии не стоит полагаться на чужую волю, необходимо брать инициативу в свои руки, тогда отпадет необходимость искать поддержки у могущественных продюсеров, считают собеседницы «Известий». Уже сейчас в американском кино проблема с гендерным неравноправием решается. Многие съёмочные группы состоят только из женщин. Профсоюзы поддерживают эту практику, предлагая таким группам финансовые льготы и юридическую поддержку. По данным института Джины Дэвис, если в 2007 году только в 24% семейных фильмов женщины исполняли главные роли, то в 2019-м их уже насчитывалось 48%.

харви Фото: REUTERS/Jane Rosenberg

— Это замечательно, конечно, но только при условии, что художественное качество фильма от этого не страдает, — предостерегает Юлия Батлер. — Работодатель, продюсер, должны иметь возможность набирать себе команду не по гендерному признаку, а по профессиональному. Я снимаю фильмы о женщинах, но в моей компании работает немало мужчин.

Для повышения самооценки женщин важно и то, какими они предстают в фильмах. Недостаточно разработан — по крайней мере в голливудском кино — образ зрелых, мудрых женщин в возрасте 40 плюс. По мнению Юлии Батлер, режиссёры должны показывать сильных женщин и тем самым мотивировать и поддерживать тех, кто в этом нуждается.

Что касается Харви Вайнштейна, то вынесением приговора злоключения некогда могущественного киномагната не закончились. Вскоре объявят о начале судебных слушаний в Лос-Анджелесе, где его ждет аналогичный суд. Прокуратура города выдвинула против продюсера два обвинения в сексуальных домогательствах. «Известия» будут следить за этим процессом.