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Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Суд в Нью-Йорке приговорил американского кинопродюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы, передает The Daily Beast 11 марта.

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Адвокат Вайнштейна заявил, что его команда планирует подать апелляцию на приговор. Издание отмечает, что шесть женщин, свидетельствовавших против продюсера, вошли в зал суда вместе и сидели на первом ряду.

Обвиняемый прибыл в зал суда на инвалидном кресле. После заседания Вайнштейна вернут в тюрьму «Райкерс».

В прошлом месяце, 24 февраля, его признали виновным в сексуальном насилии над бывшим ассистентом продюсера «Проекта подиум» Мириам Хали и в изнасиловании бывшей актрисы Джессики Манн. По двум более серьезным пунктам обвинения он был оправдан.

После заседания Вайнштейн пожаловался на боли в груди. 7 марта стало известно, что он перенес операцию на сердце.

В 2017 году актрисы, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, обвинили Вайнштейна в домогательствах. По словам пострадавших, он в течение 30 лет склонял актрис к близости, обещая содействие в карьерном росте. На фоне скандала Вайнштейна уволили из его собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в отношении него расследование.

Судебное разбирательство по делу началось в Верховном суде штата Нью-Йорк 6 января 2020 года.

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