Вайнштейн перенес операцию на сердце после вердикта присяжных

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, признанный виновным в изнасилованиях и домогательствах, перенес операцию на сердце. После операции его вернули в нью-йоркскую тюрьму, где он содержался ранее.

Вайнштейн начал жаловаться на боли в груди после суда 25 февраля. Его отвезли в больницу и прооперировали, вставив стент для восстановления кровообращения, передает Би-би-си.

24 февраля присяжные признали продюсера виновным по двум из пяти пунктов обвинения, в том числе в изнасиловании. При этом вина по самому серьезному пункту обвинений — «хищническому сексуальному насилию» (predatory sexual assault) не была доказана. По совокупности статей ему грозит до 25 лет тюрьмы, если бы был доказан главный пункт, Вайнштейн мог бы получить пожизненный срок.

Приговор будет оглашен 11 марта.

В 2017 году актрисы, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, обвинили Вайнштейна в домогательствах. По словам пострадавших, он в течение 30 лет склонял актрис к близости, обещая содействие в карьерном росте.

На фоне скандала Вайнштейна уволили из его собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в отношении него расследование.

Судебное разбирательство по делу началось в Верховном суде штата Нью-Йорк 6 января 2020 года.