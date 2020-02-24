Вайнштейна признали виновным в двух из пяти пунктов обвинения

Присяжные признали голливудского продюсера Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения, в том числе изнасиловании. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщает Би-би-си.

Однако по более серьезному обвинению — хищническом сексуальном насилии (predatory sexual assault) — вина продюсера не была доказана. В противном случае, как отмечает Reuters, ему могло бы грозить пожизненное заключение.

Как сообщает CNN, за криминальные действия сексуального характера судья может назначить наказание от пяти до 25 лет тюрьмы, за изнасилование третьей степени — до четырех лет.

В 2017 году стало известно, что продюсер в течение 30 лет склонял актрис к близости, обещая помочь в карьерном росте. В домогательствах продюсера обвинили Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и другие.

На фоне скандала Вайнштейна уволили из его собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в отношении него расследование.

В мае 2019 года сообщалось, что Вайнштейн предложил потерпевшим женщинам, кредиторам, бывшим членам руководства его компании и помощникам около $44 млн компенсации.

Судебное разбирательство по делу Вайнштейна началось в Верховном суде штата Нью-Йорк 6 января.