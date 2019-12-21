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Вайнштейна обвинили в домогательствах к 16-летней модели

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Фото: larepublica.ec
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Бывшая модель Кайа Сокола из Польши подала иск против американского кинопродюсера Харви Вайнштейна и его компании Miramax за домогательства. Об этом сообщило издание Los Angeles Times.

По словам девушки, в 2002 году (на тот момент ей было 16 лет) она хотела стать актрисой и у нее состоялся обед с Вайнштейном, чтобы обсудить ее карьерные возможности.

Сокола заявила, что после обеда продюсер отвез ее домой и пытался склонить к интимным отношениям, в том числе снял брюки и прикасался к ней.

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Как пишет «Газета.ру», Сокола и раньше обвиняла Вайнштейна в сексуальных домогательствах — она участвовала в групповом иске против него вместе с более чем 30 предполагаемыми жертвами. 12 декабря появилась информация о том, что продюсер и правление его обанкротившейся киностудии мирно урегулировали конфликт: они обязались выплатить пострадавшим $25 млн.

26 августа федеральный суд Нью-Йорка решил перенести начало судебного процесса по указанному делу с 9 сентября 2019 года на 6 января 2020-го. Во время заседания адвокат продюсера Донна Ротунно попросила перенести разбирательство из Нью-Йорка в другой город, так как, по ее словам, из процесса «сделали цирк». Судья пока не отреагировал на данное ходатайство.

В 2017 году стало известно, что Харви Вайнштейн в течение 30 лет склонял актрис к близости, обещая помочь в карьерном росте. В домогательствах продюсера обвинили Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Актриса Эшли Джадд в конце апреля подала на продюсера в суд.

На фоне скандала Вайнштейна уволили из его собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в отношении него расследование.

В мае этого года сообщалось, что Вайнштейн предложил потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства своей компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.

9 июля 2018 года Вайнштейн отказался признавать себя виновным по делу об изнасиловании женщины в 2006 году.

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