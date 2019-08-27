Вайнштейн отказался признать вину по новым обвинениям в изнасиловании

Американский кинопродюсер Харви Вайнштейн не признал вину по новым обвинениям в деле о сексуальном насилии. Об этом 26 августа сообщает Би-би-си.

Эти обвинения были предъявлены продюсеру в понедельник в связи с тем, что американская актриса Аннабелла Шиорра, известная по роли в телесериале «Клан Сопрано», заявила, что Вайнштейн изнасиловал ее в манхэттенской квартире в 1993 году.

Как отмечается, Шиорра не проходит истцом по этому делу, поскольку по закону инцидент, о котором идет речь, произошел слишком давно. Тем не менее прокуратура намерена использовать ее показания, чтобы продемонстрировать «хищническое» поведение Вайнштейна.

В понедельник федеральный суд Нью-Йорка решил перенести начало судебного процесса по указанному делу с 9 сентября 2019 года на 6 января 2020-го. Во время заседания адвокат продюсера Донна Ротунно попросила перенести разбирательство из Нью-Йорка в другой город, так как, по ее словам, из процесса «сделали цирк», сообщает ТАСС. Судья пока не отреагировал на данное ходатайство.

В 2017 году стало известно, что Харви Вайнштейн в течение 30 лет склонял актрис к близости, обещая помочь в карьерном росте. В домогательствах продюсера обвинили Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Актриса Эшли Джадд в конце апреля подала на продюсера в суд.

На фоне скандала Вайнштейна уволили из его собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в отношении него расследование.

В мае этого года сообщалось, что Вайнштейн предложил потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства своей компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.

9 июля 2018 года Вайнштейн отказался признавать себя виновным по делу об изнасиловании женщины в 2006 году.