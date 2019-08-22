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В Сети появился тизер драмы о домогательствах на Fox News

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Фото: Lionsgate
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В Сети появился первый тизер драмы Bombshell о бывшем главе новостного телеканала Fox News Роджере Эйлсе и связанном с ним скандале из-за сексуальных домогательств. Ролик доступен на официальном канале студии Lionsgate на YouTube.

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В первом тизер-трейлере картины можно увидеть Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон. Фильм основан на реальных событиях 2016 года. Тогда сотрудницы телеканала обвинили Эйлса в сексуальных домогательствах и подали на него в суд, пишет «Газета.ру». История получила широкий общественный резонанс.

Шарлиз Терон предстанет в образе журналистки Мегин Келли, которая согласилась рассказать об отношениях Эйлса с коллегами, Николь Кидман сыграет ведущую новостей Гретхен Карлсон, а Марго Робби исполнит роль помощницы продюсера

Также в ленте сыграли Кейт Маккиннон, Джон Литтоу, Марк Дюпласс, Конни Бриттон, Роб Делани, Эллисон Дженни, малкольм Макдауэлл, сообщает телеканал «360».

Премьера фильма в США намечена на 20 декабря 2019 года. Режиссером выступил Джей Роуч, а сценарий написал обладатель «Оскара» Чарльз Рэндольф, пишет REGNUM.

Название картины в российском прокате пока неизвестно. По данным портала kinopoisk, это может быть «Бомба».

Этот секс-скандал оказался не единственным на Fox News. В августе 2017 года телеведущего Эрика Боллинга отстранили от работы за неподобающее поведение — по данным американских СМИ, он якобы отправил трем своим коллегам фотографии компрометирующего характера. В октябре 2017 года сообщалось, что экс-ведущий Fox News Билл О'Рейли выплатил $32 млн за молчание сотрудницы Лиз Уил, которую раньше подвергал сексуальным домогательствам.

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