Американский телеканал Fox News приостановил действие трудового соглашения с телеведущим Эриком Боллингом за неподобающее поведение во время исполнения служебных обязанностей.

Поводом для отстранения стала публикация издания The Huffington Post, согласно которой Боллинг был уличен в том, что направлял трем своим коллегам фотографии компрометирующего характера.

Адвокат телеведущего Майкл Боуи отверг обвинения в адрес своего клиента, назвав соответствующие утверждения лживыми и несправедливыми. Также он подчеркнул, что намерен сотрудничать с внутренним расследованием, чтобы Боллинг смог вернуться на работу.