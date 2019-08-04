Кевин Спейси впервые появился на публике после обвинений в домогательствах. Актер выступил перед аудиторией в Национальном музее Рима. У статуи античного бойца он прочитал поэму «Боксер» Габриэле Тинти. Речь идет о бойце, которого использовали для развлечения и бросили умирать. Итальянский поэт написал произведение под впечатлением от скандала со Спейси.