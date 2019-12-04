Эхо #MeToo: последний хит студии Харви Вайнштейна добрался до экранов

Фильм «Война токов» о противостоянии Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауза выходит на российские экраны 5 декабря. Интересен он не только сюжетом о соперничестве технологических титанов прошлого или актерским составом (Бенедикт Камбербэтч против Майкла Шеннона), но и самой историей создания. О последней крупной картине студии Харви Вайнштейна, которая два года пролежала на полке, рассказывают «Известия».

AC/DC

Америка конца XIX века. Томас Эдисон электрифицирует первый район Нью-Йорка, записывает с помощью фонографа голос жены и ненавидит Джорджа Вестингауза. За то, что тот вслед за ним электрифицирует целый город, используя «смертельно опасный» переменный ток. У каждого в конторе деревянная карта Соединенных Штатов с дырками под лампочки — по количеству городов, которые подписали с их компаниями контракты на электрификацию.

харви Кадр из фильма Фото: pioner-cinema.ru

Это соперничество в некотором смысле закончилось только в 2007 году, когда в Нью-Йорке перерезали последний провод постоянного (эдисоновского) тока. Фильм «Война токов» захватывает небольшой, самый оживленный его период, успевая показать приезд в США сербского эмигранта Николы Теслы, изобретение электрического стула и — во флешбеках — Войну Севера и Юга.

Долгий путь на экран

Фильм должен был стать серьезным претендентом на Оскар 2017 года. То есть соперничать с «Лунным светом» и «Ла-Ла-Лендом». По крайней мере все предпосылки, чтобы выстрелить, у него были.

Майкл Митник писал сценарий почти 10 лет. В России сценарист, вероятно, лучше всего известен по сериалу Мартина Скорсезе и Мика Джаггера «Винил». В 2011 году текст попал в «Черный список». Так называют лучшие сценарии, пока не нашедшие продюсера. В 2012-м права на него получила компания Тимура Бекмамбетова Bazelevs, и сначала его самого прочили в режиссеры. Но, когда реализацией проекта занялась компания Харви Вайнштейна, на роль режиссера был предложен бывший ассистент Мартина Скорсезе Альфонсо Гомес-Рехон, а Бекмамбетов вместе со Скорсезе стали продюсерами.

кимбрбенч Премьера фильма «Война токов» Фото: Игнат Шестаков

На разные роли в фильме рассматривали звезд от Джейка Джилленхола до Саши Барона-Коэна. Начатые в 2015 году съемки завершились в 2017-м. Но случился хештег #Metoo, компания кинопродюсера Харви Вайнштейна устремилась к банкротству, и пленка оказалась в банке вместе с остальным имуществом. Как ее удалось спасти, рассказал Тимур Бекмамбетов на предпремьерном показе, который организовали Фонд «Сколково», Ассоциация IPChain и Российский союз промышленников и предпринимателей.

Тимур Бекмамбетов, режиссер, продюсер: Проект продолжался пять лет. Почти два года фильм лежал на полке из-за скандала #Metoo. Фильм попал при банкротстве компании Вайнштейна в банк. Я его долго разыскивал, наконец нашел. Тогда выяснилось, что люди, обладающие правами на него, решили распространять его в незаконченном виде. Мы стали их ловить, возвращать фильм, писали петиции от творческого коллектива, что мы хотим закончить фильм. Наконец нашли деньги, смогли закончить и выпустить на экран.

То, что увидят российские зрители, существенно отличается от фильма, показанного в 2017 году в Торонто. Альфонсо Гомес-Рехон получил возможность доснять один съемочный день с Камбербэтчем и Шенноном. И переделать монтаж вместе с Тельмой Шунмейкер, которая много лет работала режиссером монтажа у Скорсезе.

Так что можно сказать, что у ненавистника фильмов про супергероев на конец 2019 года пришлось сразу две премьеры — трехчасовой «Ирландец» на Netflix и 100-минутная «Война токов» в кино.

Иллюстрация жизни в кино

В свете всей этой истории в словах Гарри Фрэнсиса, генерального директора Всемирной организации интеллектуальной собственности, можно найти двойной смысл. Представляя фильм в Сколково, он сказал: «Мы все понимаем, что интеллектуальная собственность в центре соревнования сегодня. И этот фильм об этом соревновании».

По мнению председателя Комитета РСПП по интеллектуальной собственности Андрея Кричевского, который также выступил в Сколково, «это один из немногих фильмов, который реально показывает дух инноваций и конкуренции в инновационном бизнесе». «Ничего со времен Николы Теслы и Томаса Эдисона не изменилось. Сейчас происходит то же самое, просто мы современники и мы этого не видим», — сказал перед премьерой Кричевский.

Если сюжет и показывает современное состояние инновационного бизнеса, которое мы не видим, то история преждевременной смерти и второго рождения фильма иллюстрирует общественную повестку Америки и в некотором смысле всего мира. Повестку, которую все мы видим, но предсказать, как она изменится завтра, не может никто.