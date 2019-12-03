Снежный король: прокат возглавил мультфильм «Холодное сердце 2»

Зима вступила в свои права в российском прокате. Чарт уикенда предсказуемо возглавил мультфильм «Холодное сердце 2» — сиквел самой успешной диснеевской полнометражки последних лет по мотивам сказки Андерсена «Снежная королева». По данным ЕАИС, на счету новинки уже 788 млн рублей.

Как отметила в разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, релиз не только обошёл соперников, но и обновил рекорд первого уикенда для анимации.

— Совсем скоро мультфильм перемахнет отметку в миллиард, и явно еще не одну неделю будет занимать топ рейтинга, — подчеркнула эксперт.

Как и ожидалось, экшн-драма «Ford против Ferrari», которая лидировала в прокате последние две недели, уступила другой «мужской» новинке — детективу «Достать ножи» (103 млн) и съехала на третью строчку с кассой в 70 млн (и общим результатом в 539 млн). Чуть ниже, на четвертой строчке, расположилась картина «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (58 млн).

— Интересно, что голливудский фильм про гонки и российский футбольный байопик привлекли примерно одинаковое количество зрителей. Это весьма достойный старт отечественной новинки на фоне сильных западных конкурентов, — полагает Ольга Зинякова.

Далее подряд расположились ещё четыре российских релиза. Замыкает первую пятерку фантастический боевик «Аванпост», собравший 33 млн. Всего за две недели он заработал почти 143 млн. Шестой стала комедия «Давай разведемся!» с Анной Михалковой (21 млн), которая за тот же срок положила в копилку 87 млн.

Седьмую позицию оккупировал необычный релиз — «Алла Пугачева. Тот самый концерт». Это видеоверсия юбилейного вечера знаменитой певицы в Кремлёвском дворце, появившаяся на экранах ещё в конце октября, но разогнавшаяся именно в прошедший уикенд. Лента собрала за выходные 17 млн, почти половину от месячной кассы (42 млн). Наконец, на восьмой строчке финишировала ещё одна новинка недели, хоррор «Тварь» с Владимиром Вдовиченковым и Еленой Лядовой. Ее результат — 11 млн за четыре дня.

— Основными претендентами на хорошую кассу в следующий уикенд станут три релиза. Это «Война токов» о противостоянии Николы Теслы и Томаса Эдисона, «Сиротский Бруклин» — второй режиссерский опыт актера Эдварда Нортона, а также романтическая комедия «Рождество на двоих» — светлая предновогодняя история, где в главной роли снялась «мать драконов» Эмилия Кларк, — отметила Ольга Зинякова.

Также в прокат выйдут несколько российских релизов. Это две военные драмы — «Красный призрак» и «Ржев», провинциальная история «Простой карандаш», приквел популярной «народной» франшизы «Решала. Нулевые», а также мелодрама «Конец сезона» — вольная интерпретация чеховских «Трех сестер» с Анной Чиповской, Юлией Пересильд и Юлией Снигирь.