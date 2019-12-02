«Ван Гоги» с севера: в Лондоне наградили русские фильмы

Просторы Байкала и детский инклюзивный театр. Проблемы современной семьи и неброское обаяние советской действительности. Жюри международной премии «Золотой единорог – 2019» (Golden Unicorn Awards) проявило широту взглядов. Фильмы-победители отличились разнообразием тем, жанров, форматов. «Известия» сочли выбор судей компромиссным, но сбалансированным.

Взрыв интереса

Премия, врученная в одном из фешенебельных лондонских отелей, стала кульминацией Недели русского кино (Russian Film Week) в Великобритании. По данным организаторов, на конкурс было подано 334 заявки, в итоге отобрали 24 номинанта. Они и боролись за призы с формулировкой «За достижения российского кино и зарубежного кино о России».

Генеральный продюсер мероприятия Филипп Перкон считает, что в нынешней политической ситуации такой посыл очень актуален.

— Когда накаляются конфликты, любая медийность — неважно даже, со знаком плюс или минус, — приводит к взрыву интереса. И в этом позитивный момент, — поделился он с «Известиями». — За четыре года, которые мы проводим Russian Film Week в Великобритании, я вижу: чем хуже политическая ситуация, тем больше людей приходит в кинотеатры смотреть русское кино. Чем больше разногласий, чем активней это обсуждается в прессе, тем больше люди интересуются чужой культурой: русские — англичанами, англичане — русскими.

Фото: Геннадий Авраменко

Лучшим фильмом «Золотого единорога» были признаны «Ван Гоги» режиссера Сергея Ливнева. Скромная артхаусная картина захватывает исповедальностью. Режиссер, по сути, рассказал об отношениях с собственной матерью. Правда, актрисы на эту роль не нашлось, и мать заменил отец, которого сыграл Даниэль Ольбрыхский. Мэтр мирового кино ожидаемо получил награду за лучшую актерскую работу. На церемонию он не приехал, но «Известия», предвидя успех, заранее с ним побеседовали.

— Я не был знаком с Сергеем Ливневым, но о нем хорошо отзывался мой друг выдающийся режиссер Сергей Соловьев. Он-то и посоветовал: «Обрати внимание на этого режиссера. Он очень-очень способный. Если что-то будет снимать с тобой — получишь удовольствие», — рассказал актер. — Сергей Ливнев приехал в Варшаву познакомиться со мной. Он оказался интересным, скромным, тихим, интеллигентным человеком. Передал мне сценарий. Я предупредил, что читаю медленно, по буквам. Но в конце концов осилил. И мне он показался очень интересным...

Назад в СССР

В Лондоне приз за лучший сценарий, а заодно и за лучший режиссерский дебют отдали фильму «Юморист» Михаила Идова. Герой — артист разговорного жанра по фамилии Аркадьев — похож на персонажей «Утиной охоты» и «Полетов во сне и наяву», но фрондерство, которое в те времена воспринималось как доблесть, сегодня выглядит пошлостью. Строго говоря, в конкурсе были и лучшие сценарии, однако советские 1970-е ныне в тренде.

В женском актерском разряде первенствовала Анна Михалкова («Давай разведемся!»). Призовую статуэтку за отсутствующую лауреатку получила ведущая церемонии Светлана Ходченкова, но, как и в случае с Ольбрыхским, «Известия» поговорили с претенденткой до вручения награды. По словам Анны Михалковой, фильм, в котором она сыграла сверх меры занятую докторшу, настоящая терапия для женщин, которые либо проходили, либо проходят через развод.

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— Об этой сложной ситуации мы постарались говорить с юмором, дать возможность посмотреть на ситуацию со стороны и увидеть, что не всё так плохо, — поделилась актриса.

Лучшим восходящим талантом в Лондоне признали Алену Михайлову из фильма «Люби их всех» Марии Агранович. В номинации боролись представители разных кинопрофессий, и хитроумной содержанке, сыгранной Аленой, удалось обойти интеллектуального «Мальчика русского» Александра Золотухина.

Приз генерального продюсера получила 13-летняя Мария Лобанова («Успех» режиссера Павла Руминова). Мелодраматическая комедия о том, как успех дочери помог родителям-рокерам перезапустить семью и карьеру, изобилует музыкальным материалом. А фильмы с музыкой, по мнению Филиппа Перкона, как раз то, чего не хватает российскому кинематографу.

Эмиграция, экология и инклюзия

Две из 11 номинаций были посвящены зарубежным фильмам о России или картинам, имеющим отношение к ее культуре и истории. Если российский конкурс судило иностранное жюри во главе с президентом «Амедиатеки» Линдой Дженсен, то зарубежный — российское, ведомое Данилой Козловским. Актер считает, что необходимо отмечать международных режиссеров, которые делают фильмы выше уровня «шпион и злейший враг».

Выяснилось, что лучше всего это получается у выходцев из РФ, не понаслышке знакомых с российскими реалиями. В разделе документалистики победил фильм «Буратино» режиссера Саши Слободяника (США) — о детском инклюзивном театре, где врачуют тела и души ребятишек с особенностями развития. Лауреатом в игровом формате стала трагикомедия «Гив ми либерти» Кирилла Михановского (США) — о трех поколениях русской эмиграции, которые оказываются в одном микроавтобусе.

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Новшеством нынешней церемонии стала премия «За лучший экологический фильм». В этой номинации было подано более 50 заявок, из которых лучшей была признана работа режиссера Марии Мельник «Отец Байкал», посвященная бурятскому художнику Даши Намдакову.

В рамках церемонии по сложившейся традиции прошел благотворительный аукцион. Собранные средства пополнили фонд «Обнаженные сердца», помогающий детям с особенностями развития.

Космос для всех

В предшествующей вручению «единорогов» Russian Film Week было представлено 36 полнометражных и 18 короткометражных фильмов — драмы, комедии, исторические картины, триллеры, боевики, мелодрамы, фэнтези, документальное кино.

— Мы сейчас третий, если не второй, по величине национальный кинофестиваль Великобритании (после индийцев и, может быть, смотра еврейского кино), — пояснил «Известиям» Филипп Перкон. — А также — самая большая панорама российского кино за пределами России. Из приятного мини-фестиваля всё это давно превратилось в большое индустриальное событие.

Помимо показов в программе Russian Film Week прошли творческие встречи, лекции, публичные дискуссии и мастер-классы Владимира Хотиненко и Данилы Козловского, показ VR-фильмов. Режиссер картины «Завод» Юрий Быков съездил в университетский Оксфорд, где в ходе дискуссии со зрителями аргументированно доказал: насильственные методы решения проблем, практикуемые его героем, никогда позитивного результата не приносили и не принесут. Кроме того, в программе значился двухдневный Industry Forum, программа которого состояла из питчингов, кастингов и обмена опытом кинематографистов России и Британии.

Русских на всех мероприятиях было в разы больше, чем британцев. Однако Филипп Перкон надеется, что аборигены в будущем станут активнее интересоваться форумом. По словам продюсера, сейчас соотношение местной публики к русскоговорящей — 35/65. Но организаторы идут к тому, чтобы было 50/50. На некоторых сеансах англичан фактически полный зал — в тех случаях, когда в фильме есть понятная и интересная им тема. Например, космос. «Время первых» и «Салют-7» смотрела почти исключительно местная аудитория.