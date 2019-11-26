Первые пилоты: гонщики остались в лидерах российского проката

Два главных сюрприза для индустрии в этот уикенд были связаны с достижениями отечественного кино. Первый из них трудно назвать приятным. Фантастический боевик «Аванпост» от создателей франшизы «Гоголь» просто обязан был стать суперхитом, и все верили в его успех. Прежде всего кинотеатры, которые отдали фильму треть имеющихся сеансов. Но ни звездный состав, ни модный жанр не помогли картине — лишь второе место в кассовом топе России и 84 млн рублей. Средняя посещаемость сеансов составила всего 12 человек — для такой многообещающей премьеры очень мало.

Президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова, комментируя для «Известий» национальный бокс-офис, отметила, что главным конкурентом «Аванпоста» в борьбе за аудиторию стала спортивная драма «Ford против Ferrari», у которой был очень хороший сарафан по итогам первого уикенда. Поэтому те, кто еще не видел голливудский блокбастер, решили сделать выбор в его пользу. Результат — первое место в топе со 157 млн рублей. Разница почти в два раза тем более впечатляет, что сеансов у картины было на 10 тыс. меньше, чем у «Аванпоста».

В прошлые выходные фильм о легендарных гонках собрал 198 млн рублей, то есть у него минимальное падение ко второй неделе проката, а посещаемость осталась на том же довольно высоком уровне — 35 человек на сеанс. Правда, Ольга Зинякова обращает внимание на то, что в следующий уикенд выходят «Достать ножи» и «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» — оба фильма с высоким рейтингом ожиданий. Им под силу перетянуть на себя внимание мужчин, составляющих ядро зрительской аудитории блокбастера про гонки.

Теперь о втором сюрпризе, и он приятный. Речь о комедии «Давай разведемся!», которая стартовала на третьем месте, собрав 50 млн рублей. Но у нее было всего 6,6 тыс. сеансов, в четыре раза меньше, чем у «Аванпоста». И многие аналитики утверждали, что комедия с таким названием да еще от дебютантки Анны Пармас заработает эти 50 млн в лучшем случае за весь срок проката, никак не за первые несколько дней.

— Показатели «Давай разведемся!» действительно радуют, — говорит Ольга Зинякова. — И его успех был вполне ожидаем, ведь на юбилейном «Кинотавре» картина получила теплый прием от критиков и зрителей. Имя Анны Пармас известно многим в интернет-сообществе. Она сняла вирусные клипы для группировки «Ленинград», просмотры их в Сети превышают сотни миллионов. Поэтому на большом экране от Пармас ждали праздника, который режиссер и подарила зрителю.

На четвертом и пятом местах расположились «Семейка Аддамс» и «Малефисента: Владычица тьмы» с показателями 41 млн и 29 млн соответственно. У обоих больше 25 зрителей на сеанс, но очень скоро им придется подвинуться: в ближайший уикенд выходит «Холодное сердце 2». Главный семейный релиз конца года вполне может рассчитывать на рекордные показатели, считает киноэксперт. Выход фильма значительно снизит интерес к сиквелу «Малефисенты» и «Аддамсам», однако окончательно их списывать со счетов не стоит, они всё равно останутся в десятке лидеров.

Из ближайших премьер стоит отметить яркие отечественные картины —– хоррор «Тварь» с Еленой Лядовой и Владимиром Вдовиченковым и «Большую поэзию» Александра Лунгина. В авторском сегменте стартуют «Прекрасная эпоха» с Даниэлем Отоем, Гийомом Кане и Фанни Ардан, обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля «Атлантика», «Предатель» итальянского классика Марко Беллоккьо и «Первая любовь», 103-я по счету работа другого классика, Такаси Миике.