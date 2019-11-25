Я бы хотела проехаться вокруг Черного моря. И побывать в Крыму.

Фанни Ардан не боится путешествовать по глубинке, не раз бывала в Третьяковской галерее и скучает по 1970-м, когда у людей был аппетит к жизни. Суперзвезда французского кино приехала в Россию представить фильм «Прекрасная эпоха» молодого режиссера Николя Бедоса (в прокате — с 28 ноября). Это комедия о фирме, которая организует обеспеченным клиентам отпуск в прошлое, в любой день по их выбору — и без какой-либо мистики. Только просторные павильоны, хорошие декорации и отличные актеры. Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале. Компанию Фанни Ардан в кадре составили ‎Даниель Отой‎, ‎Гийом Кане‎ и Дория Тилье. «Известия» поговорили с актрисой о ностальгии, путешествиях и современных технологиях.

— Одна из самых удачных шуток фильма — когда ваша героиня разрешает актерам, играющим людей 1970-х годов, не курить. Те с облегчением хлопают и тушат сигареты, потому что в жизни явно этим не злоупотребляют. Чем еще те годы разительно отличаются от современности?

— Ну, это такой очень внешний признак времени. Тогда было можно дымить где угодно, даже в ресторане, а сейчас — запрещено повсеместно.

— А я увидел здесь скорее иронию над всеобщим увлечением здоровым образом жизни. Тогда как в 1970-е годы, кажется, люди просто эффектно прожигали свои дни.

— Действительно, в 1970-е было больше какой-то здоровой наглости, аппетита к жизни, наслаждения сегодняшним днем. Я не верю, что люди так быстро меняются, но образ мыслей, привычки, манера поведения, безусловно, стали другими. Об этих переменах я немного сожалею. Жизнь стала более спокойной, но менее красочной…

К1 Кадр из фильма «Соседка» Фото: Les Films du Carrosse

— Более пресной?

— Да, абсолютно. На 1970-е годы пришелся огромный всплеск энергии — и необязательно позитивной. Америка бурлила после 1968 года (по США и Европе прокатилась волна студенческих выступлений. — «Известия»), еще шла война во Вьетнаме, все обсуждали террор «Черных пантер» (леворадикальная партия в США, боровшаяся за права чернокожего населения, в том числе с помощью оружия. — «Известия»).

Но из каждого утюга звучала невероятная музыка, в моду вошли клёши и яркие цвета. Опять же сексуальная свобода. Молодежи 1970-х сильно повезло — тогда как раз изобрели женскую контрацепцию, а СПИДа еще не было в природе . Все отчаянно наслаждались жизнью (смеется).

И если говорить конкретно про Францию — тогда был период сравнительного достатка. Существовал довольно многочисленный средний класс, который с тех пор сильно поредел. Этот процесс как раз начался в 1970-е. В итоге богачи стали богаче, бедные — беднее, а золотая середина резко ужалась.

— Вам не кажется, что сегодня стало слишком много ностальгии? Весь мир буквально живет прошлым. Это видно и по кино — выходят одни ремейки и сиквелы старых хитов.

— Вопрос в крайностях. С одной стороны, нельзя жить только прошлым. Но и отрицать собственную историю глупо. Пытаться быть современным во что бы то ни стало — это значит быть рабом. Вообще самое главное — иметь голову на плечах. Мне повезло, мой отец был свободомыслящим человеком и рано научил меня самостоятельности и независимости — от власти денег, диктата общественного мнения и любого другого диктата. Например, современные технологии изменили нашу жизнь. Но это как бросать невод в море — сети приносят вместе с рыбой много мусора. И ты не обязан есть всё, что тебе предлагается.

К2 Фанни Ардан в Третьяковской галерее Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

— Перед премьерой вам устроили экскурсию по Третьяковской галерее. Какие впечатления?

— А я уже бывала там раньше. Пересмотрела прекрасного Исаака Левитана, Филиппа Малявина… И в очередной раз вернулась в зал с иконами. Там есть Спаситель с потрясающе печальными глазами (скорее всего, речь идет о «Спасе Вседержителе» Андрея Рублева. — «Известия»). А если Христос грустит, значит, и нам иногда можно (улыбается).

— Вы одна из тех немногих звезд, которые не боятся путешествовать не только по столицам, но и по глубинке. Может быть, остались какие-то уголки, про которые вы знаете из литературы или вам рассказывали про них, где бы вы хотели побывать?

— Я думаю, что о стране не надо судить исключительно по большим городам. Например, многие путешественники, когда приезжают во Францию, ограничиваются Парижем и фотографиями на фоне Эйфелевой башни. Тогда как истинная Франция — в небольших городках.

В России я часто бывала за Уралом, доезжала до Иркутска, Ханты-Мансийска, Владивостока, и теперь очень хочу как-нибудь побывать в Екатеринбурге. А также в Калининграде. Но, честно говоря, еще больше, чем города, я бы хотела посмотреть на сельскую Россию.

— Не боитесь, что поездка по деревням не оправдает ожиданий?

— Совсем нет. Во Франции я часто слышала про озеро Байкал, что это совершенно удивительное место. Я давно мечтала его увидеть, и когда мечта сбылась, Байкал оказался ровно таким, каким я себе представляла (улыбается).

К3 Кадр из фильма «Прекрасная эпоха» Фото: Вольга

— А про какие места вы еще наслышаны?

— Я бы хотела проехаться вокруг Черного моря. И побывать в Крыму.

— После «Прекрасной эпохи» вас, наверное, уже много раз спросили о том, какой момент вы бы хотели прожить вновь. А я спрошу так. Так как биография артиста во многом в его фильмах — если бы представилась возможность, на какую съемочную площадку вы бы вернулись?

— «Соседка» Франсуа Трюффо. Без вариантов (на съемках этого фильма 1981 года начались отношения актрисы и режиссера, которые продолжались вплоть до смерти последнего. — «Известия»).