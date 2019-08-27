«Когда выругалась, ощутила себя в своей тарелке»

Энди Макдауэлл дралась на съемках по-настоящему, раскрепостилась благодаря сквернословию и никогда не говорила дома о работе. Об этом голливудская звезда рассказала «Известиям» в преддверии выхода в российский прокат фильма Мэтью Беттинелли и Тайлера Джиллетта «Я иду искать».

В этом триллере она играет Бекки Ле Домас, мать главного героя Алекса (Марк О’Брайэн), который женится на Грэйс (Самара Уивинг) и настаивает, чтобы свадьба прошла в семейном особняке его родителей. Невесте предстоит узнать, зачем в доме потайные проходы, люки и специальная комната, полная оружия времен Гражданской войны.

— Как вы работали над своим персонажем?

— Мне хотелось, чтобы она была привлекательной. Но найти моменты, в которых бы вы ощутили сочувствие к ней и она показалась симпатичной, оказалось очень непросто. Вместе с тем я хотела, чтобы зрители чувствовали исходящую от нее угрозу, понимали, что по своей сути она зловещий человек.

К-1 Кадр из фильма «Я иду искать» Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

Плюс ко всему было важно, чтобы у зрителей возникло ощущение реальности, иначе терялся интерес к этой истории, к этой семье. Мне приходилось искать способ сложить все эти элементы в сложный пазл. Думаю, мне удалось очень глубоко войти в образ Бекки. Мне помогли режиссеры Мэтью Беттинелли и Тайлер Джиллетт.

— Как именно?

— В самом начале съемок я никак не могла найти подход к своему персонажу. Мне было страшно, я словно пыталась понять, кто она такая на самом деле. У меня были кое-какие идеи, и мне разрешили их попробовать. Например, я хотела в кадре употребить одно ругательство. Я слышала его от своего отца, и когда режиссеры позволили мне эту маленькую вольность, я ощутила себя в своей тарелке.

— Режиссеры просто взяли и предоставили вам свободу действий?

— Они очень уважительно отнеслись к моим творческим мукам. Если у меня была какая-то задумка и я хотела ее попробовать, то они не имели ничего против. Они вообще не накладывали на актеров никаких ограничений. Тайлер больше занимался техническими вопросами, работал со съемочной группой и камерами. А Мэтт уделял внимание актерам — их работа интересовала его больше всего. Это оказалось правильным распределением обязанностей между двумя режиссерами нашего фильма.

К-4 Кадр из фильма «Я иду искать» Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

Они просто очаровали меня своим мастерством. Я никогда прежде не смотрела фильмов ужасов и не снималась в них. Оказалось, что там полно технических сложностей и в них нужно разбираться. Денег у нас было немного, времени явно не хватало, и, несмотря на это, они отлично справились.

— Расскажите про сцену драки с Самарой Уивинг. Говорят, что она случайно ударила вас по лицу.

— Мы с Самарой увлеклись и стали отчаянно драться. Обычно на тренировке ты дерешься вполсилы, а тут, во время съемок, нам так захотелось сыграть шедеврально, что нас сорвало с катушек. Вокруг нас были маты, чтобы нам не больно было падать, всё было отлично подготовлено. По сценарию Самара должна была ударить меня камнем. Конечно, камень был ненастоящий, но и легким его тоже назвать нельзя. В этом вся проблема. И вот она звезданула меня этим булыжником по голове. Конечно, мне сразу же приложили яйцо. Вы знаете, что при травме головы нужно сразу приложить к месту ушиба яйцо?

— Самара испугалась?

— Она была просто в шоке от того, что натворила. Все, кто был с нами в комнате, изначально запаниковали и пытались уговорить нас снизить темп. Они уговаривали нас успокоиться, дать задний ход. На репетициях мы всегда так и делали, а тут, во время съемок, мы просто помчались вперед. Просто не могли притормозить.

К-2 Самара Уивинг, Энди Макдауэлл и Адам Броди на премьере картины «Я иду искать» в Лос-Анджелесе, США, 19 августа 2019 года Фото: Global Look Press/AUG

Я душила ее, а в перерывах между дублями спрашивала: «Ты в порядке? С тобой всё хорошо?» Когда кулак Самары просвистел мимо моего уха, я сказала себе: «Не двигайся, не шевелись!» Я понимала, что она должна была это сделать и здесь невозможно притвориться. Так что оставалось терпеть! Кстати, это была пятница, а в понедельник мне нужно было опять сниматься.

— Расскажите о впечатлениях от работы с другими актерами.

— Когда я наблюдала за работой Мелани Скрофано, которая играла роль Эмили Ле Домас, то мне казалось, что она немного переигрывает. Однако она оказалась права, потому что ее образ удачно контрастировал с другими персонажами, которые были более приземленными и прозаичными.

Вообще психологическая канва этого фильма придает ему театральную серьезность. Вглядитесь в этих персонажей! Они все очень характерные, и это тоже возвышает картину над обыденностью. «Я иду искать» вобрал в себя много разных жанров. Тут и ужасы, и триллер. Но для меня это прежде всего комедия. Мне было весело как сниматься, так и смотреть результат нашей работы.

— Одна из ваших дочерей, Маргарет Куэлли, недавно сыграла в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Как оцениваете ее актерскую работу?

— Для меня совместные сцены Маргарет и Брэда Питта в этом фильме оказались одними из самых запоминающихся. Но я предвзятый критик (смеется).

К-4 Маргарет Куэлли и Брэд Питт в фильме «Однажды в... Голливуде» Фото: WDSSPR

— Как вы воспитывали своих детей?

— Я хотела, чтобы у них была нормальная жизнь. Они редко ходили со мной на премьеры. И мы никогда не тратили много времени на просмотр моих фильмов. Когда я возвращалась со съемок домой, то никогда не говорила о своей работе. Я была просто мамой.