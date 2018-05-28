Невероятная принцесса

Тем, чьи подростковые годы пришлись на конец 1980-х, впору вздрогнуть: Кайли Миноуг, звезде школьных дискотек от Мельбурна до Москвы, 28 мая исполняется 50. Очередное напоминание, что все мы стареем; на вид, впрочем, ей по-прежнему не дашь и 30 (ну хорошо, 35) — однако в нынешнем мире, исполненном духа борьбы с «эйджизмом», или как там это правильно называется, о таком говорить не стоит. Поэтому портал iz.ru в день рождения Кайли решил вспомнить совсем о другом.

Век дивы, как правило, недолог — даже великие и недосягаемые героини баснословного прошлого в какой-то момент величественно удалялись прочь от публики (и собственных возрастных немощей). Сегодня же ситуация и вовсе странная: с одной стороны, возраст действительно стал только цифрой — см. вновь гастролирующих на восьмом десятке Rolling Stones и записывающую танцевальные хиты без пяти минут пенсионерку Мадонну. С другой — «15 минут славы», о которых пророчествовал некогда Энди Уорхол, тоже окончательно стали воспринимать в режиме реального времени — интернет укоротил и без того недолгие карьеры в шоу-бизнесе до абсолютного минимума.

кайли Фото: Global Look Press/Wiese

Не всерьез, но надолго

Начался этот процесс, конечно, не вчера — большинство исследователей истории поп-культуры винят в этом MTV, сделавшее возможным попадание в любимцы публики абсолютно безголосых и бесталанных персонажей, умевших разве что эффектно дрыгать ногами (в идеале — длинными). И, признаемся, Кайли Миноуг, звезде мыльных опер из Австралии, внезапно запевшей в 1988 году под руководством главных тогдашних изготовителей поп-идолов, продюсерского трио Сток-Эткин-Уотермен, никто не пророчил долгой карьеры. И не просто долгой, но и архиуспешной — спустя три десятка лет Кайли по-прежнему собирает стадионы, ее новые альбомы и синглы, безусловно, попадают в хит-парады (и не только в родной Австралии), а общий тираж проданных записей перевалил за 80 млн. Конкурировать с ней может разве что Мадонна — но она и начала раньше; остальные же поп-принцессы 1980-х, увы, давно либо удалились заниматься садоводством и огородничеством, как в переносном, так и в прямом смысле, изредка эксплуатируя ностальгию по «славным годам» (см. Ким Уайлд или Рик Эстли), либо вообще пропали с радаров (см. всех остальных барышень и кавалеров, не сходивших с экранов музыкального ТВ 30–35 лет назад).

Ник Кейв и Кайли Ник Кейв и Кайли Миноуг в фильме «20 000 дней на Земле» Фото: Global Look Press/PLANET PHOTOS

Между Кайли и Мадонной меж тем вообще много общего: обе начинали карьеру с танцевальных хитов, обе в ранний период явно ориентировались на образ Мэрилин Монро, обе не боятся экспериментировать со звучанием — Мадонна первой принесла в мэйнстрим звучание техно (созданный с продюсером Уильямом Орбитом альбом Ray Of Light), Кайли пела дуэтом с мрачнейшим земляком Ником Кейвом «убийственную» балладу про дикие розы и записала целый диск с британскими пост-панками Manic Street Preachers и экс-клавишником Soft Cell Дэйвом Боллом (Impossible Princess, 1997). При этом, очевидно, нет более разных — во всех отношениях — женщин. Как формулировал это канадский певец Руфус Уэйнрайт, «[Мадонна] превосходит своей мегаломанией Джоан Кроуфорд (легендарная звезда Голливуда 1930-х. — iz.ru). Я был на ее шоу в Лондоне, это работа темной силы — она всё подчиняет себе и без малейшего чувства юмора. Кайли — это анти-Мадонна. Она та, кто есть на самом деле, и не пытается делать квазиинтеллектуальные заявления, чтобы обосновать это».

Вся такая воздушная

Собственно, дистинкция довольно проста и сразу бросается в глаза: Мадонну любят те, кто ее слушает/смотрит; на худой конец — восхищается ее деловой хваткой. Кайли же любят абсолютно все, даже те, кто последний раз включал ее записи в пубертатном возрасте; дурного слова о ней не сказал, кажется, никто и ни разу в жизни. Когда в 2005 году ей диагностировали рак груди, сайт певицы несколько раз обваливался из-за потока желавших скорейшего выздоровления; премьер-министр Австралии Джон Говард выступил со специальным заявлением, а глава провинции Виктория, где живет Кайли, предупредил папарацци о суровых последствиях для тех, кто будет мешать лучшей дочери Мельбурна бороться с недугом (папарацци вняли совету). Трудно представить подобную реакцию на болезнь Мадонны (дай ей бог здоровья), как и прижизненную бронзовую статую на родине героини, какой может похвастать Мельбурн, — всё же суперталантливые холодные стервы бывают объектами смиренного почитания, но редко — трепетной любви.

кайли Фото: Global Look Press/Wiese

Во время терапии Кайли времени зря не теряла — сочинила детскую книжку для «маленьких принцесс». А излечившись, охотно и подробно рассказывала о том, как это было, — чем, возможно, спасла немало других женщин. Министр культуры Франции Кристин Альбанель, вручая певице в 2008 году орден Искусств и литературы, отметила, что «врачи говорят, что теперь есть даже особый «эффект Кайли», который придает молодым женщинам решимости пройти тест на рак». Врачи подтвердили тезис госпожи министерши: в 2011 году Кайли получила степень доктора honoris causa медицинского факультета университета Англия Раскин «за вклад в дело распространения сведений о раке груди и помощи по преодолению страха перед диагностикой». Кстати, со страхом у Кайли вообще на удивление строгие отношения: в 2011 году она не отменила концерты в Японии после разрушительного землетрясения: «Я приехала сюда с концертами — я не буду их отменять», а заодно и поучаствовала в сборе средств для пострадавших. Многие матерые рокеры в татухах в такой ситуации немедленно отменяют выступления (KISS, к примеру, в 1999 году отменили концерт в Москве просто из-за «антиамериканских настроений» на фоне агрессии в Сербии); поп-певица ростом 152 см и весом 46 кг не побоялась и буйства стихии.

В декабре 2007-го Кайли получила и орден Британской империи — вполне заслуженный. Заметим, что, кроме цифр продаж записей, концертных сборов турне и количества обложек глянцевых журналов, есть и еще один — достаточно точный — индикатор реальной любви публики к звезде. А именно, как часто приходится менять восковую скульптуру в лондонском Музее мадам Тюссо — чем больше с манекеном фотографируются, тем быстрее он выходит из строя. Так вот, по этому параметру с Кайли, скульптуру которой в Тюссо заменили уже в четвертый раз, может конкурировать лишь Ее величество королева Елизавета II. Впрочем, миниатюрная австралийская певица, которую еще три десятка лет назад окрестили «поп-принцессой» досужие журналисты, вряд ли завидует монархине — она, судя по ее Instagram, вполне довольна достигнутым. И именно эта восхитительная легкость бытия, которую она непринужденно транслирует остальному миру, наверное, и составляет один из главных секретов ее успеха.