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Ученые рассказали о воздействии разных стилей музыки на работу мозга

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Фото: Global Look Press/Arco Images GmbH/E. Zueger
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Специалисты рассказали о воздействии разных стилей музыки на работу мозга. Об этом сообщает NeuroImage.

По результатам проведенного исследования, в котором приняли участие три десятка профессиональных пианистов, нейробиологи выяснили, что реакции джазовых пианистов и тех, кто играет классическую музыку, существенно разнятся. Так, испытуемым показывали анимированную руку, «исполняющую» фортепианные аккорды без звука. Она периодически меняла стиль и движения пальцев. Участники должны были повторить увиденное на специальной клавиатуре, а ЭЭГ в это время считывала активность их мозга.

Как сообщает телерадиокомпания «Мир», джазовые пианисты смогли лучше сосредоточиться на выборе клавиш, а исполнители классической музыки больше внимания уделили расположению рук. По мнению специалистов, объясняется это тем, что джаз предполагает импровизацию, в связи с чем исполнитель концентрируется на гармонии и выборе клавиш, а от исполнителя классической музыки требуется безупречная техника исполнения, поэтому музыкант уделяет внимание аппликатуре.

Ранее портал iz.ru сообщал, ученые обнаружили отвечающий за креативность механизм мышления.

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