«Стреляя из пушки, я думала о мире»

Настасья Кински рассказала «Известиям» о сотрудничестве с Александром Абдуловым, желании поработать с молодыми российскими режиссерами и надежде на дружбу между Россией и США. Прославленная актриса, известная по фильмам Вима Вендерса, Романа Полански и Фрэнсиса Форда Копполы, получила награду за вклад в киноискусство на XVII кинофестивале «Дух огня», прошедшем в Ханты-Мансийске.

— Начну с одного своего впечатления. Сижу на сеансе, вы входите в зал, садитесь и тоже начинаете смотреть короткометражки молодых режиссеров. Как чувствуете себя на месте зрителя?

— Мне очень нравится быть зрителем, я часто нахожусь в этой роли, и для меня это всегда, как впервые. Я ничего не анализирую во время просмотра, не разбираюсь в том, как сделан фильм, не думаю, например, «режиссерское решение состояло в том-то». Не удивляюсь: «О, а почему здесь такой свет?» Нет, я полностью погружаюсь в историю, которая разворачивается на экране. Неважно, что я смотрю — игровое кино, документальное, спектакль, — в этот момент я такая же, как и вы, как и большинство других зрителей.

— Вы не впервые приезжаете в нашу страну. В каком городе или регионе вам больше всего понравилось?

— Каждый регион России, каждый город по-своему интересен, хотя, конечно, хотелось бы больше времени, чтобы их получше исследовать. Сейчас у меня была возможность полюбоваться природой Ханты-Мансийска. Это уникальный, самобытный регион. В случае с «Духом огня» для меня важно и то, что я смогла с фестивальной сцены сказать что-то теплое об Александре Абдулове, именем которого названа премия за лучшие актерские работы.

Я помню его по съемкам в «Униженных и оскорбленных» у Андрея Эшпая. Мне говорили, что я единственная иностранная актриса, с которой снимался Абдулов. И находясь здесь, я чувствую присутствие его духа, воспринимаю это как встречу с ним.

Фото: Layla Films Кадр из фильма «Униженные и оскорбленные»

«Дух огня» — фестиваль кинематографических дебютов, верно? И когда здесь говорили о том, какое событие у кого-то произошло впервые: кто-то снял свой первый фильм, кто-то дебютировал в качестве оператора, я думала о картине, в которой снималась с Абдуловым. Это ведь тоже дебют для меня: мой первый русский фильм.

— В этом году фильмы фестиваля поднимали вопрос о национальной, языковой идентичности. Для вас это важно? У вас польские корни, вы родились в Берлине, работали на разных континентах.

— Да, я родилась в Германии, но росла в Италии, в Южной Америке, во Франции... Потом долго жила в США, затем — в Англии. А сейчас вернулась в Германию, потому что мне там интересно. Я ведь так мало прожила на своей родине. Знаю ее по тому времени, когда еще была Берлинская стена. После ее падения я практически не приезжала на место своего рождения больше чем на два дня.

Я — гражданин мира и ощущаю внутреннее единство со многими странами, где бываю. И когда приезжаю в Россию, чувствую, что меня с вашей страной что-то роднит.

Автор цитаты Мы живем в непростое время, в мире творятся невероятные вещи. Но с другой стороны, можно, научившись чему-то у нашего прошлого и освободившись от его груза, «обнулиться» и новыми глазами посмотреть на взаимоотношения между разными народами, объединиться по-новому. Да, это возможно, и я на самом деле рада, что живу в этот момент.

— Что значит «объединиться по-новому»?

— Недавно я видела телепрограмму про то, как Америка и Россия сотрудничают в области медицины. Несмотря на политические противоречия, державы всё равно договариваются и работают вместе.

Или вот пример — когда случилась какая-то техническая неполадка на космической станции, российский и американский космонавты вместе должны были что-то починить. И они справились с этим, находясь в тесном замкнутом пространстве.

Я считаю, что мир и любовь — это самое важное. От мечты, что все мы можем жить в мире, нельзя отказываться. Но нужно работать, чтобы она воплотилась.

Кински Актриса Настасья Кински Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

— Этот год в России посвящен театру. Мы знаем вас как кинозвезду. Занимает ли театральная практика какое-либо место в вашей жизни?

— Театр для меня всегда был и остается очень важен. Я люблю его за живой контакт, возникающий между сценой и залом. За возможность, когда ты на сцене, вести единую линию роли, от точки А к точке B, потом к точке C и т.д.

В России, наверное, возможен театральный проект с участием иностранного артиста, не знающего русский? В спектакле ведь зритель может читать субтитры. Мне кажется, это важно, когда в каком-нибудь регионе идет спектакль, где используется другой язык. Я бы могла в нем поучаствовать.

— Когда вас приглашают в какой-то проект, чем он должен зацепить, чтобы вы согласились?

— Это, конечно, зависит от режиссера и от команды, в которой мне предлагается работать. Сложно понять заранее механизм принятия того или иного решения. Но я отчетливо представляю себе, на что не соглашусь. Всё, что ты делаешь в жизни, оставляет какой-то отпечаток в тебе, поэтому нужно внимательно относиться к тому, в чем участвуешь. Нужно понять, что ты при этом чувствуешь. Это чувство никогда не подводит.

Когда Андрей Эшпай приглашал меня сняться в «Униженных и оскорбленных», главной причиной согласиться стал роман Достоевского, глубоко меня задевший. К тому же это было сложное для России время (фильм вышел в 1991 году. — «Известия»), и мне казалось, что снять эту картину очень важно, в каком-то смысле это был для меня вызов.

Из современного российского кино мне очень понравился фильм «Человек, который удивил всех». И если вы меня спросите, с кем мне было бы интересно поработать, я отвечу: с этими режиссерами. Я сейчас не назову их фамилий, но помню, что это мужчина и женщина (Наталья Меркулова и Алексей Чупов. — «Известия»). Если будете брать у них интервью, обязательно упомяните меня.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова Настасья Кински

— Обещаю, что в любом случае сообщу им о вашей заинтересованности. Можете ли определить, какой жизненный этап переживает сейчас Настасья Кински?

— На протяжении моей жизни и многих лет, проведенных в профессии, за меня всё планировали. Всегда был четкий план: сейчас я должна сделать одно, потом другое. Но по натуре я очень свободный человек, и мне всегда не хватало неожиданности, места для чего-то спонтанного, для какого-то сюрприза. И сейчас я наслаждаюсь тем, что могу немножечко раскрыться и более свободно распоряжаться своим временем.

У меня всегда были какие-то желания, мечты, на которые не хватало времени, я всё откладывала на потом. А мне кажется, что мечты — это важно, никогда не стоит их забывать. Сейчас я пытаюсь реализовать и пережить всё то, о чем мечтала. Скажите, а вы из Ханты-Мансийска?

— Нет. Я живу в Петербурге. Вы приезжали к нам в 2015 году на фестиваль «Послание к человеку». И даже совершили торжественный выстрел с Петропавловской крепости.

— Это было страшновато, если честно. Мне сказали, что это традиция, к тому же этот выстрел отмечает время — кажется, полдень.

— Помню, вы выглядели особенно хрупко рядом с пушкой и казались растерянной.

— Это было не самое приятное для меня событие. Но мне сказали, что это право — большая честь, а я почетный гость. Но, даже стреляя из пушки Петропавловской крепости, я думала о мире. Надеюсь, вы помните, что я тогда сказала? Послание к человеку — это мир и любовь.