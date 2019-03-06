Границы глобализма: «Дух огня» высветил национальную идентичность

В Ханты-Мансийске 17-й раз прошел кинофестиваль «Дух огня». В этом году смотр заставил задуматься о национальной самобытности в большом мире и наметил тенденцию к размыванию границ между игровым и документальным кино. Это сказалось и на распределении призов: главный из них — «Золотую тайгу» — получила лента Виржиля Вернье «София- Антиполис». Режиссер пригласил непрофессиональных актеров, поместил их в невымышленное пространство — реальный технопарк во Франции, и показал город высоких технологий как образ деградирующего человечества.

Еще одна особенность программы этого года — акцент на театральную тематику, что обусловлено Годом театра. Зрители могли увидеть спектакли новорожденного театра-студии САС Сергея Соловьева (коллектив состоит из его ВГИКовских студентов) и поэтическую постановку «СтихоВаренье» Юлии Пересильд. Уклон в сценические искусства наблюдался и собственно в фильмах.

Так, «Кастинг» из конкурса российских дебютов снят на основе спектакля Театра.doc. И именно эта лента завоевала приз зрительских симпатий. А обладателем награды за лучшую мужскую роль стал Микаел Погосян, сыгравший главного героя фильма Алексея Злобина «Лорик» — театрального актера, живущего своими ролями.

Хантыйский дебют

При всей разнонаправленности программы у фестиваля есть стержень: он представляет главным образом кинодебюты. Помимо разных персональных дебютов, в этом году состоялась и более масштабная проба, позволяющая говорить об истоках нового национального кино: «Хон Юш. Путь от Оби» Зинаиды Лонгортовой стал первым фильмом на хантыйском языке. В этом повествовании о вкладе хантыйского народа в победу в Великой Отечественной войне видно доминирование литературы, не подкрепленное собственно кинематографической образностью. Но картина подкупает искренностью, безыскусностью и заинтересованностью автора в теме.

— Я очень ценю дебюты, которые мы видим и видели на «Духе огня» за эти годы, в этих фильмах проглядывает будущее, — рассказал «Известиям» президент фестиваля Сергей Соловьев. — Но мы, конечно, должны смотреть шире, представляя панораму хорошего кино, не обязательно начинающих режиссеров. Да и любой дебют не существует сам по себе, не берется из воздуха, это следствие тех или иных процессов в кинематографе.

Язык кино

Ввести зрителя в мировой контекст был призван внеконкурсный раздел «Путеводитель синефила», представивший фильмы 2018 года, тяготеющие к поиску нового киноязыка. Этот раздел, отмеченный особым вниманием председателя отборочной комиссии Бориса Нелепо, содержательно дополнил всю программу, сделав акцент на важных для фестиваля темах. Например — человек в непривычной для себя культурной среде, попытка интеграции. «Смешенье языков» внутри одной картины было постоянно. Не обошлось и без актуальной сегодня темы мигрантов.

«Самая красивая страна на свете» Желимира Жилника представляет собой ряд прихотливо соединенных зарисовок о жизни иммигрантов в Вене, которых иммигранты и сыграли. Режиссер показывает эту жизнь как бы с разных точек зрения, избегая смысловой определенности. Но ко всем своим героям, выбравшим подчас полярные стратегии, режиссер относится с нежностью. Вот восточные женщины шутливо вздыхают: хорошо-де, если бы Коран разрешал иметь мужские гаремы. С другой стороны, парень-афганец разыгрывает трогательную фиктивную свадьбу для своего деда, поскольку тот не признает свободных отношений внука, да еще с европейкой. К слову, представители коренных народов, бывшие на этом сеансе, сочувственно отнеслись к пожилому герою, заметив, что он похож на хантыйского мужчину.

Если Жилник стремится запечатлеть жизнь в ее текучести и неопределенности, то Рита Азеведу Гомеш, снявшая «Португалку» по новелле Роберта Музиля, собирает двухчасовой фильм словно из развернутых во времени живописных картин. Героиня, заложница политических игр своего супруга, предается меланхолии в чужой стране. Действие происходит в Средние века, но увидено из более позднего времени и опоэтизировано: режиссер явно ориентировалась на прерафаэлитов.

Раздвинуть границы

Фильмы международного конкурса продолжили разговор о человеке, жизнь которого проходит в условиях сдвига границ: национальных, культурных, географических. Примеры тому — две разделившие «бронзу» картины «Адам и Эвелин» и «Еще раз снова». В первом случае Андреас Гольдштайн совмещает бурные для германской земли события 1989 года с кризисными отношениями супругов, имена которых символизируют потерянный рай. Режиссер будто ставит вопрос, возможно ли героям начать жизнь с чистого листа, перейдя черту не только географическую — они покидают родную Восточную Германию, — но и моральную.

А режиссер «Еще раз снова» Ромина Паула сделала фильм, похожий на лирический дневник и наполненный материалами из ее собственного семейного архива, и сама же сыграла в нем главную роль. Запутавшись в отношениях с отцом своего ребенка, героиня на какое-то время приезжает к матери — из Испании в Аргентину (Паула также сняла своих сына и мать). При этом она знает немецкий: сказались корни. Принадлежность определенной нации и языку здесь — не формальная данность, но границы, помогающие человеку понять себя. В нашем глобализированном мире все же не отменены связь со своими корнями, история семьи.