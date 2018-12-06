В российском прокате — триллер «Проводник». Главную роль — девушки, обладающей даром видеть мир призраков — в фильме сыграла Александра Бортич («Я худею»). «Известия» встретились с актрисой и расспросили ее о силе актерской интуиции и ощущениях от работы в ужастике.

— Триллеров в вашей фильмографии еще не было. В чем отличие работы в этом жанре от более привычных для вас комедий и мелодрам?

— Отличий масса. Это совершенно иная степень условности. Поэтому и настрой, и само существование в кадре значительно отличаются.

— Вам самой эта картина понравилась? «Проводник» дотягивает до голливудского уровня хорроров?

— Каждый год Голливуд выпускает огромное количество хорроров, часть из которых откровенно плохие, другие — отличные. Поэтому не существует какого-то общего уровня, до которого необходимо дотягивать.

Мне кажется, «Проводник» отличается от всего, что у нас делали в этом жанре. По крайней мере из того, что видела я. Конечно, всегда можно сделать лучше, но, думаю, ожидания людей, которые снимали этот фильм, оправдались. Все довольны тем, каким получилось кино, и я в том числе. Надеюсь, что зрители будут того же мнения.

— Как думаете, существуют ли в реальности люди, которым под силу увидеть призраков?

— Я не верю в такие вещи и сама никогда с этим не сталкивалась. А вот в чем я действительно уверена, так это в том, что существует интуиция. Она у меня очень и очень сильная.

— Предчувствия подтверждались?

— В вопросах карьеры интуиция меня никогда не подводила. Я просто почувствовала, что надо уйти из института, потом почувствовала, что надо ехать на съемки, а не поступать заново. Во мне есть эта черта: если я чувствую что-то, я этому доверяю.

Я и человеческую фальшь считываю очень четко. К сожалению, не всегда удается сразу узнать, что человек не очень хороший, гнилой, но, как правило, я чувствую таких по энергетике. Внутри что-то срабатывает.

— Тогда интересно было бы услышать ваше мнение о Евгении Цыганове, с которым вы поработали на «Проводнике». О нем говорят разное.

— Я про него могу сказать лишь то, что он замечательный артист и очень чуткий, отзывчивый партнер. Работать с ним — большое счастье, особенно когда это довольно сложный съемочный процесс, какой был у нас. Мы находились в бесконечном поиске, все время меняли сценарий, искали сюжетные решения. Женя очень и очень много дал этому фильму и мне в том числе. Спасибо ему за это большое. Мне кажется, по его игре все и так ясно.

— В каких спектаклях вас можно сейчас увидеть?

— Летом я выпустила спектакль в «Центре драматургии и режиссуры» под руководством Владимира Николаевича Панкова («Однорукий из спокана». — «Известия»), теперь играю его два раза в месяц. Будущие театральные премьеры с моим участием зависят от решения Владимира Николаевича.

— Сниматься в кино недостаток актерского образования вам не мешает. А играть в театре?

— Мне крупно повезло с режиссером. Наверное, отсутствие каких-то знаний все же ощутимо в некоторых моментах, но благодаря моим партнерам и Владимиру Николаевичу мы справляемся. Я учусь на собственном опыте.

— В одном из ваших интервью прочитала: «Не могу с милой улыбочкой сидеть, когда вокруг происходит какое-то дерьмо».

— Да, не могу.

— Но у вас же профессия такая, в которой от этих милых, но порой притворных улыбочек зависит карьера. Как вам живется с вашей прямолинейностью в российской киноиндустрии?

— Непросто. И если честно, то у меня не всегда все легко складывается. Но вроде пока как-то уживаемся. Да, я всегда говорю все честно, а у нас люди любят на это реагировать так: «О, ну, ничего себе, что она сказала!». А ведь, по сути, сказала правильно, если конкретно облажались, не исполнили свою работу, которая отразится на всем процессе…

То же самое с людьми. Если мне не нравится человек, я с ним рядом никогда даже стоять не буду, даже если это принесет мне выгоду. Это касается не только личных отношений, но и рабочих. Если мне кто-то неприятен, я ничего не могу с собой поделать…

— Говорите об этом человеку в лицо?

— Нет, конечно. Я считаю, что это тоже очень важная грань. У нас почему-то многие любят высказывать свое негативное мнение, сторис в инстаграме записывают, пытаются в последних выражениях обгадить российские фильмы, артистов… Я такого никогда не буду делать, даже если увижу самый дерьмовый фильм. Кто я такая, чтобы мое мнение, тем более негативное, звучало во всеуслышанье? Тем более, кого-то нечаянно ранило. Такие вещи лучше всегда оставлять при себе.

Если мне не нравится конкретный человек, то я просто постараюсь вообще с ним не контактировать. А высказывать свою неприязнь в лицо — это очень невежливо. Я всегда негодую, когда вижу, что кто-то пишет гневные посты, обличает кого-то, публикует гадости в интернете… Зачем это вообще нужно?

— В одном из интервью вы сказали: «Я не думаю о том, сложная роль или нет, осилю я ее или не осилю». А ведь многие артисты идут от противного — чем сложнее роль, тем интереснее им над ней работать.

— Я не ищу сложные роли, я ищу что-то интересное и новое. Только это меня привлекает. А сложной является любая роль. Взять, к примеру, «Я худею». Работа в этой комедии далась мне очень нелегко. И дело здесь отнюдь не в наборе веса. Я всю себя ломала, полностью меняла свою органику — именно это было мне интересно. А кто-то бы ответил, что согласился на такую роль, потому что потолстеть и потом похудеть — это сложно и оттого интересно.

— Читала, что вы мечтаете поработать с Тарантино. Значит, думаете о карьере в Голливуде?

— Свои мысли на этот счет я оставлю при себе. Мне кажется, делиться таким — не очень правильно. Думаю, все немного мечтают и представляют себя в чем-то большем…

— Например, с премией «Оскар» в руках?

— Вроде того. Почему-то для всех этот «Оскар» — как красная тряпка. Я просто хочу развиваться. Не сидеть удобно в своей ямке, где тепло и хорошо, а пробовать новое, идти дальше, быстрее, выше, сильнее (смеется).

— Как думаете, почему у вас все получается?

— Мне очень везет. Я думаю, что это моя судьба. Мне очень повезло встретить Нигину (Нигина Сайфуллаева — режиссер драмы «Как меня зовут», в которой Александра Бортич дебютировала в кино. — «Известия»), Аню Меликян и многих других людей… Мне повезло с фильмом «Духless 2», потому что на тот момент меня вообще никто не знал. Потом случился «Викинг». Все шло одно за другим…

Я — как Гарри Поттер. Он всем говорит: «Я, на самом деле, никакой не избранный. У меня бы ничего не получилось, если бы не ребята…». В «Философском камне» его спасла шляпа, в «Тайной комнате» — сестра Рона Уизли, и так далее. В моей жизни происходит ровно то же самое: если бы не люди, которые меня окружают, помогают в работе, верят в меня, утверждают на роли, ничего бы не было.