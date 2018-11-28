«В живом театре традиций быть не может»

Народный артист России Владимир Машков отпраздновал 55-летие. «Известия» встретились с юбиляром на съемочной площадке фильма «Миллиард» режиссера Романа Прыгунова. В новом комедийном боевике Машков сыграл олигарха Матвея Левина. Его персонаж делает всё возможное, чтобы не делиться накопленным состоянием со своими внебрачными детьми. Впрочем, впоследствии именно они будут выручать горе-отца из финансовых передряг. О том, помог ли в работе над ролью опыт общения с богатыми людьми и какие изменения ожидаются в Театре имени Олега Табакова, актер, режиссер и худрук рассказал в интервью «Известиям».

— Продюсеры фильма говорят, что роль олигарха, которую вы сыграли в «Миллиарде», значительно отличается от всех ваших прошлых ролей. Согласны?

— Сейчас мне трудно оценивать проделанную работу. Кино я еще не видел, к монитору во время съемок тоже не подхожу. Так что я смогу это понять только в апреле следующего года, когда у нас будет премьера.

Миллиард Кадр фильма «Миллиард» Фото: Централ партнершип

— В вашей фильмографии не так много комедий. Вам комфортно работать в этом жанре?

— Дело в том, что жанра как такового для артиста не существует. Совершенно не важно, комедия это, драма, триллер… Главное, что требуется от актера — быть правдоподобным в кадре или на сцене, не нарушать логику существования своего персонажа, стараться проживать роль здесь и сейчас. Поэтому в своей работе я не разделяю смешное и трагическое.

— Во время съемок в фильме «Край» вы рассказывали, что придерживались весьма скудного рациона, чтобы максимально войти в образ вашего героя. Теперь же, играя олигарха, баловали себя икрой и крабами?

— Придется вас разочаровать. Мой миллиардер в картине оказался в весьма тяжелых финансовых обстоятельствах. У него не только «отжали» деньги, но еще и внезапно появилось очень много детей. Поэтому персонажу и мне заодно все равно приходится вести достаточно аскетическую жизнь. Но крабами и устрицами я кормил своих кинодетей. Всё лучшее — детям (смеется).

— А как вообще нужно готовиться к роли очень богатого человека?

— В данном случае мне помог собственный жизненный опыт. Я встречал людей с большими деньгами — как правило, они были талантливыми, творческими, интересными, умными. С людьми, у которых много детей, я тоже знаком. Так что в данном случае у меня была масса примеров, от которых можно было отталкиваться.

— Исходя из вашего опыта, богатые люди — персонажи скорее положительные или отрицательные, если говорить об их человеческих качествах?

— Я бы не рассуждал таким образом: положительные или отрицательные. Мне вообще кажется, что нужно идти по жизни, и не принимая, и не отвергая кого-либо и что-либо, а смотреть по конкретным обстоятельствам. Что касается денег — это всего лишь один из инструментов свободы и безопасности. Но богатство — это далеко не вся жизнь, и оно не может гарантировать свободу и безопасность.

машков Актер Владимир Машков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Если мужчина заработал мало денег, это его характеризует негативно?

— Вряд ли. Если вы вспомните биографию великого художника Ван Гога, вы тут же найдете ответ на свой вопрос. Всю свою жизнь он не получал денег за свои картины. Но после его смерти произведения искусства, которые он создал, стали одними из самых дорогих в мире, их стоимость достигает десятков миллионов долларов. К сожалению, он не дожил до того момента, когда его имя стало приносить деньги, но его талант, гений — бесценен. Так что порой гениальность не приносит материальные ценности.

— Думаю, современные женщины с вами не согласятся. Каким бы гениальным мужчина ни был, если он мало зарабатывает, то теряет привлекательность в глазах прекрасного пола.

— Эту позицию сегодняшних женщин я тоже прекрасно понимаю. Она естественна — вам хочется чувствовать безопасность и уверенность в завтрашнем дне, в дальнейшей жизни детей и семьи. Поэтому главное в этом непростом вопросе — не деньги как таковые, а ответственность. Отвечать в этой жизни нужно за всёе, и уж тем более за человека, с которым связываешь свою судьбу. Да, случается, что и дети появляются неожиданно, но это не отменяет личной ответственности каждого человека за произошедшее. Но если у одних людей она со временем появляется, то у других, к сожалению, нет.

Машков Актер Владимир Машков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Что сейчас происходит в «Табакерке»? В одном из весенних интервью вы рассказывали, что потихоньку начинаете репетировать…

— Сейчас у нас идет большая работа: мы модернизируем все сцены, уже закончили ремонт в театральной школе Олега Табакова. Мы многое делаем для того, чтобы связать нашу школу с театром-студией и новой большой сценой на Сухаревке. Параллельно идет обсуждение идей по репертуару и, конечно, подготовка к следующему году, которой провозглашен Годом театра. Мы делаем всё для того, чтобы уделить максимальное внимание зрителю. Я очень надеюсь, что уже в декабре у нас будет открытие новой сцены.

Олег Павлович Табаков оставил нам целый театральный холдинг, который состоит из театральной школы, нашего подвального исторического театра на Чаплыгина и сцены на Сухаревке, также есть мастерские, которые могут производить декорации и костюмы. Я надеюсь, что три эти созданные Табаковым единицы и мастерские будут существовать в одном ритме, обогащая друг друга.

— Планируете ли вы придерживаться какого-то определенного направления в репертуарной политике?

— Направления будут самые разные. Наша «Табакерка» — театр без традиций. Я всегда считал, что в живом театре — театре переживания — никаких традиций быть не может, как и нет традиций у всего живого. Мы выступаем именно за такой театр, за самые разные жанры. А главное в нашем театре — это актер, его дарование, его талант, его внимание. На этом мы и основываем работу — на жизни человеческого духа.

— Вы собираетесь играть в репертуарных спектаклях «Табакерки»?

— Да. Скоро у нас будет премьера с моим участием. А еще я надеюсь, что в следующем году возродится наш спектакль «Матросская тишина».