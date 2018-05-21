Машков стал худруком театрального колледжа Олега Табакова

Народный артист России Владимир Машков стал художественным руководителем Московского театрального колледжа при театре «Табакерка» Олега Табакова. Об этом в понедельник, 21 мая, сообщил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский на представлении студентам нового худрука.

По его словам, назначение Машкова было согласовано с «Табакеркой», поэтому «никаких сюрпризов здесь быть не могло». Сам Владимир Машков рассказал, как собирается строить свою дальнейшую работу со студентами колледжа.

«Мы все очень близкие люди, я думаю нам будет легко договориться о том, о чем мы всегда договаривались, и у нас будет, наверное, очень интересное время. Я обязан сделать то, что делал Олег Павлович, отдать им свое внимание и свои знания, которые у меня есть, и это должны делать все педагоги», — приводит слова Машкова агентство городских новостей «Москва».

Московский театральный колледж под руководством Олега Табакова был создан в 2008 году. Первых студентов учебное заведение приняло в 2010 году. Театр «Табакерка» Владимир Машков возглавляет с апреля 2018 года после ухода из жизни Олега Табакова.