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Машков объяснил отказ набирать учащихся в театральную школу Табакова в этом году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Художественный руководитель «Табакерки» и Московской театральной школы Олега Табакова Владимир Машков прокомментировал отказ колледжа завершить набор обучающихся на следующий учебный год. Обращение Машкова опубликовано на сайте учебного учреждения заведения.

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По словам народного артиста, ранее в финале долгого отбора учеников в школу лично набирал Олег Табаков, чье решение было «определяющим и последним».

«К сожалению, ребята, которые начали проходить отбор в ноябре, по известным печальным причинам не смогут уже получить напутствие моего учителя», — отметил худрук «Табакерки».

Машков подчеркнул, что лично не видел ребят, желающих поступить, и считает безответственным отдавать кому-либо предпочтение, сообщает телеканал «360».

После кончины Олега Табакова учебный процесс ожидают адаптация и определенные изменения, отметил он.

Режиссер считает, что набирать новый курс без ясного понимания дальнейших перспектив будет просто формальностью. «Задача же не в том, чтобы зачислить ребенка в колледж, а в том, чтобы научить его», — подчеркнул Машков.

Руководитель Московской театральной школы Олега Табакова принес извинения родителям абитуриентов и заверил, что понимает их волнение. Он заявил, что чувствует свою личную ответственность за каждого ученика и его будущее.

«Именно это заставляет меня принять это непростое решение», — объяснил Владимир Машков, пообещав, что при решении вопроса о зачислении в следующем году учтут результаты уже пройденных просмотров.

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