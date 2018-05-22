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Имена Машкова и Ливанова увековечат на площади звезд в Москве

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Актеры Василий Ливанов, Владимир Машков и Зинаида Кириенко 24 мая получат именные звезды на Площади звезд российского кинематографа в Москве.

На памятных плитах актеры оставят автографы и отпечатки ладоней, сообщает «РИА Новости».

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Ливанову 82 года. Актер сыграл более чем в 40 фильмах, но всемирную известность ему принесла роль английского сыщика Шерлока Холмса. Детективный сериал по мотивам рассказов Артура Конан Дойля выходил в 1979–1986 годах. За эту работу в 2006 году Ливанова возвели в кавалеры Ордена Британской империи.

На счету 54-летнего Машкова около 50 фильмов. В апреле после смерти Олега Табакова он занял должность художественного руководителя «Табакерки». С 21 мая актер также стал худруком «Московской театральной школы Олега Табакова». В 2017 году вышла российская спортивная драма «Движение вверх» с Машковым в главной роли.

Зинаида Кириенко снялась почти в 30 кинокартинах. Она признанная советская «кинозвезда» 1950–1960-х годов. Всесоюзную известность актриса, которой сейчас 84 года, получила после исполнения роли Натальи в фильме «Тихий Дон». Также она сыграла в таких лентах, как «Судьба человека», «Поэма о море», «Любить по-русски 2».

Площадь звезд российского кинематографа открыли напротив «Мосфильма» 25 июня 2001 года. В центре площади стоит скульптура Евгения Леонова в образе Доцента из фильма «Джентльмены удачи». На аллеях расположены именные плиты звезд российского кинематографа: Георгия Данелия, Александра Абдулова, Армена Джигарханяна, Олега Басилашвили, Элины Быстрицкой, Вячеслава Тихонова, Лии Ахеджаковой, Николая Караченцова и многих других.

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