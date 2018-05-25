«Герой» без героя

Джеймсу Бонду подрастает достойная смена в России. В 2019 году на экраны выйдет шпионский экшн «Герой», где Александр Петров будет искать своего якобы погибшего отца (его сыграет Владимир Машков) и защищать интересы страны на дальних рубежах. В этом ему поможет подруга детства (Светлана Ходченкова), а мешать будет контрразведчик в исполнении Константина Лавроненко. Проект возглавил Карен Оганесян, режиссер «Пяти невест» и «Домового», сценаристом выступил автор «Движения вверх» Николай Куликов. «Известия» побывали на съемочной площадке фильма в Калининградской области.

У мемориального кладбища - непривычное для таких мест оживление. Издалека слышны рев двигателей и клекот холостых выстрелов, на въезде дежурят машины «скорой помощи» и МЧС. Группки любопытствующих столпились у зарослей, но максимум, что они могут разглядеть — как темные фигурки методично кидают в черный джип «коктейли Молотова», а потом дружно его тушат. Еще накануне местные СМИ раструбили: в области высадился звездный кинодесант из Москвы. Но самих артистов набежавшая публика увидит нескоро — их позовут после того, как дублеры проверят все рискованные трюки на себе.

— У нас замечательные каскадеры, — рассказал «Известиям» Владимир Машков. — Они постоянно что-то придумывают, бесконечно все проверяют и только потом дают карт-бланш. По личному опыту я знаю: к чему бы ты заранее ни готовился, в итоге всегда будешь не готов. Придумали мы пару дней назад шикарную драку. Потренировались, порепетировали, начали снимать. Но, оказалось, не учли маленькую деталь — что в этот момент выключат свет и часть сцены будет разворачиваться в полной темноте. И в итоге получаешь по голове чуть-чуть сильнее, чем предполагал.

По сюжету герой Машкова — бывалый полковник Родин, создавший много лет назад шпионскую школу для вундеркиндов. Сейчас его ученики подросли и рассеялись по миру. Они готовы выполнить любое задание по приказу Родина или того, кто назовет кодовое слово. Осознав, что это оружие не должно попасть в чужие руки, Родин инсценировал собственную смерть. Но, когда неизвестные объявили охоту на его сына Андрея, полковник вынужден был выйти из тени. Конечно, мы уже не раз видели народного артиста с пистолетом в руке, но, как говорят создатели, такой концентрации экшна не было ни в его карьере, ни в нашем кино вообще.

— Сегодня мы снимаем первую встречу отца и сына — около пустой могилы Родина-старшего, когда за героями идет жесткая погоня, — пояснил режиссер Карен Оганесян. — За трюки у нас отвечает команда Александра Стеценко, который, помимо прочего, известен по фильму «Хардкор» и клипу «Не Париж» группы «Ленинград». Те, кто видел эти работы, понимают, что в постановке мы идем не очевидными путями, а постоянно ищем необычные решения. И если в плане реализма экшна мы ориентируемся на картину «Миссия невыполнима», то по общей интонации нам ближе «Дэдпул» и Kingsman, где юмор не менее важен, чем трюки.

Иронично уже само героическое название. Персонаж Петрова большую часть картины - никакой не герой. У него все валится из рук, а из трудных ситуаций он выпутывается благодаря везению, драйву или помощи подруги Маши (Ходченкова). Когда-то они вместе учились в школе Родина, были влюблены друг в друга, а теперь волей обстоятельств вынуждены на пару удирать от злодеев по крышам небоскребов, бурным рекам или проселочным дорогам. В одной из сцен герои даже прыгают с воздушного шара в вингсьютах (крылатых комбинезонах). Эту сцену, впрочем, отдадут на откуп настоящим парашютистам.

— Мне нравится, когда в блокбастер проникает живой, человеческий юмор. И когда про важные вещи говорят легко и непринужденно, — поделился Александр Петров. — У нас две равноправные линии — любовная и линия отца и сына. И в каждой, я уверен, зритель легко узнает себя. Потому что, кем бы ни были герои, суперагентами или суперменами, они всегда остаются прежде всего людьми. Карен — режиссер разносторонний и весь свой накопленный опыт активно использует в «Герое». Здесь есть все — и экшн, и драма, и комедия, и очень простая человеческая история, которая трогает его самого и всех нас.

Создатели картины надеются, что у героев есть потенциал для полноценного продолжения. И в случае успеха первого фильма, как и их коллеги из «Дэдпула» и Kingsman, персонажи «Героя» могут вернуться еще не раз.