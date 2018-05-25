Прямой эфир

Джареда Лето пригласят сыграть в российском фильме

0
Фото: TASS/Zuma/Roberto Finizio
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Создатели российского фильма «Александрина» собираются пригласить сыграть небольшую роль американского актера и лидера популярной группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето. Артист должен составить компанию таким именитым российским кинозвездам, как Константин Хабенский и Алиса Фрейндлих.

Об этом на открытой защите проектов, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета, на питчинге в Министерстве культуры России заявили создатели картины, продюсерский центр «Молодежные инициативы».

По словам представителей компании, кинолента будет рассчитана на семейную аудиторию, ее бюджет составит 85 млн рублей, 50 из которых они запрашивают у Министерства культуры.

Как сообщает агентство «Интерфакс», речь в фильме пойдет о маленькой девочке, которая отправляется вместе с семьей на главный музыкальный конкурс страны, однако заветная мечта ребенка заключается в том, чтобы семья во время путешествия сблизилась.

Как заявили представители компании, съемки «Александрины» пройдут в Москве, Воронеже,  Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Главные роли в картине, по задумке авторов, должны исполнить Константин Хабенский и Алиса Фрейндлих, а американскому актеру Джареду Лето достанется персонаж, который должен будет поддержать девочку в самый сложный период.

26 апреля лидер группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето прогулялся по улицам Санкт-Петербурга и спел с поклонниками песни своей группы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Джаред Лето сыграет основателя Playboy Хью Хефнера в новом фильме
Джаред Лето поддержал петербуржцев после взрыва в метро
Певец и актер оставил в своем Twitter пост на русском языке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017