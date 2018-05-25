Джареда Лето пригласят сыграть в российском фильме

Создатели российского фильма «Александрина» собираются пригласить сыграть небольшую роль американского актера и лидера популярной группы 30 Seconds to Mars Джареда Лето. Артист должен составить компанию таким именитым российским кинозвездам, как Константин Хабенский и Алиса Фрейндлих.

Об этом на открытой защите проектов, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета, на питчинге в Министерстве культуры России заявили создатели картины, продюсерский центр «Молодежные инициативы».

По словам представителей компании, кинолента будет рассчитана на семейную аудиторию, ее бюджет составит 85 млн рублей, 50 из которых они запрашивают у Министерства культуры.

Как сообщает агентство «Интерфакс», речь в фильме пойдет о маленькой девочке, которая отправляется вместе с семьей на главный музыкальный конкурс страны, однако заветная мечта ребенка заключается в том, чтобы семья во время путешествия сблизилась.

Как заявили представители компании, съемки «Александрины» пройдут в Москве, Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Главные роли в картине, по задумке авторов, должны исполнить Константин Хабенский и Алиса Фрейндлих, а американскому актеру Джареду Лето достанется персонаж, который должен будет поддержать девочку в самый сложный период.

26 апреля лидер группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето прогулялся по улицам Санкт-Петербурга и спел с поклонниками песни своей группы.