«Наше кино с каждым годом становится интереснее»

В Калининградской области снимается новый фильм Карена Оганесяна «Герой». Это ироничный экшн-триллер про двух молодых людей (их играют Александр Петров и Светлана Ходченкова), волей случая втянутых в международную шпионскую интригу. Звездный каст дополняют Владимир Машков и Константин Лавроненко. В плане референсов создатели называют такие хиты, как «Дэдпул» и «Миссия невыполнима», и обещают много погонь, юмора и сильную, человечную историю. Корреспондент «Известий» побывал на съемочной площадке и пообщался с актрисой Светланой Ходченковой.

kino1 Фото: пресс-служба фильма «Герой»

— Жанр экшн-триллера — достаточно редкий для нашего кино. Как вам дается роль экшн-героини?

— Со многим пришлось столкнуться в первый раз. Мы деремся, прыгаем, бегаем. Уходим от погони на скутерах по бурлящей реке — мы с Александром Петровым случайно открыли купальный сезон в апреле (смеется). Вообще такие роли требуют большой физической подготовки и серьезных моральных усилий. Здесь очень профессиональная каскадерская группа, но делать за нас все трюки они, естественно, не могут. Например, недавно мы с Александром испытали на себе, что такое почти свободное падение с крыши. Страховка, конечно, была, но ощущения всё равно очень мощные.

— А сами вы шпионские фильмы любите?

— Конечно. Тайны привлекают всех. Это интересно и с актерской точки зрения. Мне нравится, когда есть напряженный сюжет, и ты до самого конца не можешь определить, кто здесь хороший, а кто плохой.

— Вечный вопрос всех поклонников жанра: кто круче, Джеймс Бонд или Джейсон Борн? Или вы за Штирлица?

— Мне сложно сказать. В каждом из них есть что-то, что заставляет смотреть и пересматривать фильм. И это не драки или перестрелки. Какой бы ни был жанр, в первую очередь нам интересны характеры и отношения персонажей. Так и наше кино, как мне кажется, прежде всего про любовь двух молодых людей — просто вот в таких предлагаемых обстоятельствах.

kino2 Фото: Фото: пресс-служба фильма «Герой»

— А также еще про отношения детей и родителей. Насколько я понимаю, персонаж Владимира Машкова отчасти заменил отца вашей героине.

— Да, мы даже называем его Папой. Героя, не самого Владимира Львовича. Хотя и он, нужно признать, отнесся к нам с Александром по-отечески (смеется). Постоянно делится секретами актерского мастерства. Хотя мы давно в профессии, всё равно открывается что-то новое. Еще хочу сказать, что с Владимиром Львовичем очень комфортно работать. Далеко не всегда замечательный артист оказывается замечательным партнером.

— В последние годы в коммерческом кино, и в жанре экшн в том числе, становится всё больше сильных героинь. У вас есть какие-то любимые примеры для подражания?

— Честно скажу, экшн-фильмы смотрю мало. В целом лично мне очень нравятся героини Алисы Бруновны Фрейндлих. Например, она невероятно играет в недавнем фильме «Большой» Валерия Тодоровского. Мне бы хотелось равняться на нее. Я считаю, Алиса Бруновна — одна из самых великих наших актрис.

— Вам было бы интересно сыграть в жестком авторском кино?

— Конечно, интересно. Более того, сейчас совместно с продюсером Катериной Михайловой запускаем проект, в котором я буду играть главную роль и буду выступать в качестве сопродюсера. Правда, это скорее такой арт-мейнстрим. Фильм называется «У нее другое имя». Снимать будет режиссер-дебютант Вета Гераськина, выпускница мастерской Дмитрия Мамулии в Московской школе нового кино — пока не известная широкой публике, но я думаю, это ненадолго (смеется). Она же один из авторов сценария.

kino3 Фото: Фото: пресс-служба фильма «Герой»

— В этом фильме у вас будет нетипичная роль?

— Да, но пока я бы не хотела об этом подробно говорить. Нужно еще раз всё обдумать, чтобы в нескольких словах точно и емко рассказать, о чем именно это кино. Но скоро всё выяснится — мы будем обращаться за поддержкой в Министерство культуры и участвовать в питчинге.

— Сейчас всё больше популярных артистов уходит в смежные профессии. Данила Козловский стал продюсером, а потом и режиссером. Константин Хабенский снял фильм. Недавно и Александр Петров объявил о своих режиссерских амбициях. А теперь и вы решили стать продюсером.

— Мне кажется, это очень правильная тенденция. В какой-то момент все мы, артисты, осознаем, что не хватает материала. Многое из того, что нам предлагается, избито, неинтересно, а хочется двигаться в каких-то других направлениях, исследовать новые территории. И когда на каких-то встречах вдруг возникают сумасшедшие идеи, ты думаешь — а, собственно, почему нет? Почему бы не снять по этой идее кино? Тем более что есть люди, которые могут прекрасно написать, а в дальнейшем — прекрасно снять. Раньше многих сдерживало стеснение, неуверенность в себе, а сейчас просто перестали стесняться. Стало очевидно, что всё возможно. Было бы желание.

— Но в режиссуре вы пока дебютировать не собираетесь?

— Мне пока интересней быть по эту сторону камеры. С Ветой Гераськиной мы давно знакомы, я ей доверяю, мне близки ее мысли по поводу кино. Конечно, у меня есть свое видение, и какие-то творческие споры, наверное, неизбежны, но пока я не вижу себя в качестве режиссера.

kino4 Фото: Фото: пресс-служба фильма «Герой»

— Прошло уже несколько лет, как вы сыграли в «Росомахе» с Хью Джекманом. И пока дальше свою голливудскую карьеру вы не развиваете. Почему?

— Чтобы делать карьеру в Голливуде, нужно постоянно физически там находиться. В любой момент может зазвонить телефон и тебя пригласят на встречу с режиссером, которая может быть уже завтра. И вот так в срочном порядке пересекать океан просто невозможно. А сидеть там и ждать у моря погоды…

Тем более что наше кино с каждым годом становится интереснее. Всё больше мощных проектов — с точки зрения и сценария, и бюджетов, и команды. Что мне нравится на съемках «Героя» — атмосфера здесь очень похожа на ту, которую я запомнила в Америке. Всё очень профессионально, а к хорошему привыкаешь быстро (смеется). После этого как-то странно осознавать, что кто-то может работать по-другому.

В целом общий рост очевиден. Выбор ролей стал больше, чем еще пару лет назад. Кроме того, теперь есть возможность что-то придумывать и снимать самостоятельно. Что будет дальше — посмотрим, но сейчас я не вижу смысла переезжать и пытать счастья в Лос-Анджелесе.