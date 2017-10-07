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«Жизнь впереди» начинается на похоронах

В новой комедии режиссер Карен Оганесян обратился к поколению 30-летних
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Фото: ТАСС/Коротаев Артем
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В прокате — новая комедия режиссера Карена Оганесяна по сценарию Жоры Крыжовникова «Жизнь впереди». Авторы показали смешной и грустный портрет поколения 30-летних.

Крыжовников — сам режиссер, и самые успешные его картины («Горько!» и «Горько! 2») открыли новый жанр в современном российском кино — народную комедию. «Жизнь впереди» в каком-то смысле можно считать третьей частью «Горько!», но только с другим режиссером. Здесь снова играют Егор Корешков, Юлия Александрова и Александр Паль.

Сюжет прост: на похоронах школьного товарища встречаются бывшие одноклассники. Взрослые, уставшие от борьбы за выживание люди вспоминают детство и свои заветные мечты, не сбывшиеся ни у кого. Похороны плавно перетекают в разбор школьных обид, тут всем есть, что вспомнить: ставший врачом герой Корешкова до сих пор влюблен в свою соученицу, ныне многодетную мать (Ольга Медынич), та по-прежнему мечтает о главном хулигане класса (Павел Прилучный). Персонаж Дениса Шведова, выросший в «хозяина жизни», встречается с колотившим его в школе героем Артура Смольянинова, но тот давно завязал с насилием и несет миру Слово Божие…

Герои серьезны, но взгляд на них со стороны подчеркивает абсурдность ситуаций и трагикомичность судеб бывших одноклассников. «Жизнь впереди» — фильм для своих, для тех, кто до сих пор наизусть помнит песни группы «Иванушки International» со школьной дискотеки или романтические композиции Сергея Глызина.

Кстати, музыке в фильме отведена особая роль: лейтмотивом картины становится детская песенка «Чунга-Чанга». Несоответствие того, что творится с героями, и мелодичного звонкого голоска, знакомого всем с детства, выглядит смешно. Но это смех сквозь слезы. Молодость прошла, счастья не случилось, и только нежный голосок всё поет про «синий небосвод»… Собственно, сюжет выстроен из мини-историй каждого персонажа, и в этом как раз заключается главный минус картины — почти ни одна линия не доведена до конца. Режиссер бросает героев на полпути, обрывая сюжет и оставляя чувство незавершенности.

Тем не менее «Жизнь впереди» — кино, которого не хватает современному отечественному зрителю. Фильму «Москва слезам не верит» в свое время сильно досталось от критиков, но это не мешает ему оставаться любимой картиной разных поколений. «Жизнь впереди» зритель тоже может полюбить, несмотря на сюжетные недостатки. Главное — все-таки эмоциональный отклик, вызванный увиденным, а с этим у картины проблем нет. Снято, что называется, с душой, симпатией к героям и пониманием их жизней.

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