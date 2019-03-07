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«Я попал в Голливуд через Кончаловского»

Актер Даниэль Ольбрыхский — о русском кинематографе, своем брате Владимире Высоцком и подарке Владимиру Путину
Фото: Getty Images/Clemens Bilan
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«Я попал в Голливуд через Кончаловского»
2019-03-04 17:00:32">
2019-03-04 17:00:32
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Звезда мирового кино Даниэль Ольбрыхский снимался у Анджея Вайды, Ежи Гофмана, Никиты Михалкова, Сергея Соловьева, Филипа Кауфмана. В его послужном списке две сотни ролей. Пять картин с его участием стали номинантами «Оскара», две получили этот приз. О том, как стать своим в Голливуде, выучить английский, чтобы играть русских, и получить медаль Пушкина за книгу о Высоцком, Даниэль Ольбрыхский рассказал в интервью «Известиям».

— В российский прокат выходит картина Сергея Ливнева «Ван Гоги», в которой вы сыграли главную роль — русского дирижера, умирающего от неизлечимой болезни. Что вас убедило дать согласие на эту работу?

— Всегда приятно, когда есть режиссер, который обращается к актеру и очень хочет, чтобы тот сыграл в его фильме. Я не был знаком с Сергеем Ливневым, но о нем хорошо отзывался мой друг, выдающийся режиссер Сергей Соловьев. Он-то и посоветовал: «Обрати внимание на этого режиссера. Он очень-очень способный. Если что-то будет снимать с тобой — получишь удовольствие».

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Кадр из фильма Сергея Ливнева «Ван Гоги» с Даниэлем Ольбрыхским в главной роли

Кадр из фильма Сергея Ливнева «Ван Гоги» с Даниэлем Ольбрыхским в главной роли

Фото: Экспонента
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Сергей Ливнев приехал в Варшаву познакомиться со мной. Он оказался интересным, скромным, тихим, интеллигентным человеком. Передал мне сценарий. Я его предупредил, что читаю я медленно, по буквам. Но в конце концов осилил сценарий. И мне он показался очень интересным. Такой роли я никогда не играл. Очень сложная. Мой герой — дирижер. Профессия эта мне знакома. Я уже играл дирижера у Клода Лелуша в картине «Болеро». Немного в этом деле разбираюсь.

— Вам не привыкать играть на русском языке.

— Мы с режиссером знали, что я буду играть на русском, это я не раз делал. Но потом — мне сказали — будет озвучание и какой-то русский актер будет говорить за меня на экране.

— Вы не хотели, чтобы кто-то говорил за вас?

— Да! Во многих картинах я снимался без дублеров и каскадеров. Никто за меня не фехтовал, не бился на ринге, не скакал на лошади, не падал с нее. Всё это делал я сам. И поэтому я решил, что сам могу озвучить себя по-русски.

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Актер Даниэль Ольбрыхский во время генеральной репетиции проекта режиссера Кирилла Серебренникова «Реквием» на сцене Московского художественного театра имени Чехова

Актер Даниэль Ольбрыхский во время генеральной репетиции проекта режиссера Кирилла Серебренникова «Реквием» на сцене Московского художественного театра имени Чехова

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Мне доводилось играть иностранца на русском и на английском языках. Но самого себя озвучить как русского оказалось самым сложным делом, которое мне доводилось сделать в кино. Я занимался языком с педагогом. И достиг хорошего уровня. В кадре мой герой не иностранец, а русский человек. Я горжусь, что вы слышите мой голос. Это мой самый важный жизненный успех.

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— Чем сложен русский язык?

— У вас бегающие ударения. В польском языке — на предпоследний слог, во французском — на последний, в английском тоже очень регулярное ударение. А еще в русском — склонения, падежи. И если ты говоришь неверно, ошибки немедленно слышны русскому зрителю.

— С языком вы справились, а как играть диагноз? Ваш герой страдает от болезни Паркинсона и деменции.

— Насчет Паркинсона я консультировался с врачами в Польше. Но лучшим консультантом оказался режиссер. Сергей Ливнев очень внимательно относился к тому, как я играю. Говорил, что в какой-то сцене я должен немного меньше дрожать. Он знал это наверняка. Дело в том, что его мать страдает от этого недуга. В нашем творческом тандеме режиссер — хороший всадник, а я — лошадь, подчиняющаяся ему.

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Продюсер, сценарист и режиссер Сергей Ливнев

Продюсер, сценарист и режиссер Сергей Ливнев

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Непросто приходилось с таким отцом герою Алексея Серебрякова. У них сложные взаимоотношения. Конфликт отцов и детей, осложненный состоянием отца. Алексей блестяще справился с этой непростой задачей. Я считаю, что он один из лучших актеров мира в своем поколении. Я полюбил его как сына. Алексей — ученик моего друга Олега Павловича Табакова. Скоро год, как он ушел от нас…

— Для вас смерть — запретная тема? Вы о ней думаете?

— Конечно. Я знаю, что чем дальше, тем всё ближе я к этой теме. Счастье, что я дожил до своих лет. Несколько дней назад мне исполнилось 74. Это уже много. Но я надеюсь еще пожить немножко, как мой американский друг Кирк Дуглас. Ему уже 102!

— И получить почетный «Оскар» за долголетие в профессии?

— Нет. Мне повезло как актеру. Пять картин с моим участием в главных ролях стали номинантами на «Оскар». Из них две картины получили эту награду. Достаточно.

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Актёр Даниэль Ольбрыхский в кинотеатре «Иллюзион» на фестивале российских фильмов «Спутник над Польшей» в Варшаве

Актёр Даниэль Ольбрыхский в кинотеатре «Иллюзион» на фестивале российских фильмов «Спутник над Польшей» в Варшаве

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

— Наши артисты стремятся в Голливуд. Но у многих не складывается из-за проблем с языком. Как вам удалось стать нужным в Голливуде?

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— Несмотря на то что я много играл на английском в театре и кино, говорю я тоже с акцентом, только с польским. Слышно, что я не американец и не англичанин. В Голливуде могу играть только иностранцев. Могу только на французском как на родном говорить. Я долго жил во Франции.

Ну а как попасть в Голливуд? Прежде чем я начал сниматься в американских фильмах, картины с моим участием получали номинации на «Оскар» как фильмы на иностранных языках. Всё началось в 1970-х годах. Потом меня заметили американские режиссеры и стали приглашать сыграть то русского, то поляка, то чешского кагэбэшника, как в картине Филипа Кауфмана «Невыносимая легкость бытия» с Дэниелем Дэй-Льюисом.

— Анджелина Джоли — одна из красивейших актрис мира. Вы снимались с ней в фильме «Солт». Как оцениваете ее актерское мастерство?

— Я считаю, что чем лучше актер, тем более симпатичный он человек. Моими кумирами были великие польские артисты — Тадеуш Ломницкий, Густав Холоубек, Беата Тышкевич. Когда позже я их встретил на съемочной площадке, оказалось, что они не только профессионалы, но и чудесные люди. Потом я играл с европейскими звездами: Моника Витти, Симона Синьоре, Анук Эме, Ханна Шигула, Барбара Зукова. И мое наблюдение всегда подтверждалось.

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Анджелина Джоли фильме «Солт»

Анджелина Джоли в фильме «Солт»

Фото: WDSSPR

Встреча с Анджелиной Джоли показала то же самое. Она для меня в работе была чудесным партнером. Теплая, очень профессиональная актриса без капризов, без каких-либо «о, я звезда». Только плохие актеры играют звезду. Все великие — очень дисциплинированные люди, уважающие коллег и их труд.

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— На ваш вкус, кто самая красивая актриса в мире?

(Смеется.) У меня в биографии были встречи со многими признанными красавицами: Энди Макдауэлл, Анджелина Джоли, Моника Витти, Симона Синьоре, Беата Тышкевич. Кто самая красивая? Моя дочка. Но она не актриса.

— Беата Тышкевич была супругой Анджея Вайды, у которого вы снялись в 13 картинах.

— Беату я считаю своей сестрой, как и Марину Влади, супругу Володи Высоцкого, с которым я очень дружил.

— Почему Каролина, дочь Беаты и Анджея, в итоге не связала свою жизнь с кино?

— Ей было абсолютно неинтересно. Она совсем другой человек. Никакого кино, никакого искусства — лошади и нормальная жизнь. Она профессиональный инструктор по верховой езде. Это она получила от меня. Ни Анджей, ни Беата не были всадниками.

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Кинорежиссер Анджей Вайда и актриса Беата Тышкевич во время экскурсии по киностудии «Мосфильм»

Кинорежиссер Анджей Вайда и актриса Беата Тышкевич во время экскурсии по киностудии «Мосфильм»

Фото: РИА Новости/Галина Кмит

— Как это — от вас?

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— Каролина — моя крестная дочка. Анджей и Беата решили, что я должен стать ее крестным папой. Для меня это огромная честь и чудесная роль, которую я буду играть до конца жизни. Первую лошадь Каролина получила от меня, когда ей было 17 лет. Сейчас у нее 20 лошадей. Она учит людей верховой езде.

— Когда вы впервые приехали в Москву в 1969-м, тут же попали в круг советских небожителей: Тарковский, Кончаловский, Бондарчук...

— ... Чухрай, Смоктуновский, еще юный Никита Михалков, Андрон Кончаловский — уже известный режиссер.

Кстати, десять лет тому назад, когда в Варшаве отмечали 50-летие моей актерской деятельности, мэр сказал мне: «Вы можете сыграть что хотите в любом театре города. Можете пригласить любого режиссера для постановки». Я пригласил Андрона Кончаловского. После Гамлета, Отелло, Макбета, которых я уже играл, он предложил мне «Короля Лира».

Наши пути не раз пересекались. Это Кончаловский посоветовал режиссеру фильма «Солт» Филиппу Нойсу снимать меня. Он австралиец, работающий в Голливуде. Филипп уточнил у Андрона, не тот ли это Даниэль — актер Вайды? И без кастинга взял меня. Так что я попал в Голливуд через Кончаловского.

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Кинорежиссер Андрон (Андрей) Сергеевич Михалков-Кончаловский

Кинорежиссер Андрон (Андрей) Сергеевич Михалков-Кончаловский

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

— Вы когда-то сказали, что русский язык учили по стихам Окуджавы.

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— Это правда. В школе русский язык был обязательным, но, к сожалению, серьезно к этому никто не относился. А кто действительно хотел, изучал русский на песнях Булата Окуджавы. Мы знали наизусть все его песни, порой не понимая слов.

«Простите пехоте, что так неразумна бывает она: всегда мы уходим, когда над Землею бушует весна…», «И снова переулком — сапоги, и птицы ошалелые летят, и женщины глядят из-под руки... В затылки наши круглые глядят». Наизусть вся Польша это знала.

— Вы дружили со знаковыми русскими поэтами: Окуджавой, Высоцким.

— Я имел счастье дружить с Окуджавой, но с Высоцким мы были почти братья. Поэтический язык Володи сложнее. А какая экспрессия...

Если у Булата Окуджавы мы понимали почти всё, с Высоцким было труднее. Сейчас в Польше сделали фестиваль Высоцкого, я там до сих пор бываю гостем, часто рассказываю о нем. Даже книгу написал о Володе. Подарил ее вашему президенту. Позже мне за нее вручили медаль Пушкина.

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Актер театра и кино Владимир Высоцкий на концерте

Актер театра и кино Владимир Высоцкий на концерте

Фото: РИА Новости/Галина Кмит

— Сейчас многие говорят о дружбе с Высоцким. Думаю, он бы удивился, узнав, сколько у него было друзей.

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Я имел счастье дружить с Володей. Нас даже называли братьями. Это для меня очень важно. Про меня до сих пор в России говорят: «Это польский брат Высоцкого». У меня есть две автобиографические книги, собираюсь сейчас написать третью. И, конечно, в ней будут мои воспоминания о моем русском брате.

Для русской культуры Высоцкий в одном ряду с Пушкиным, Лермонтовым, Есениным, Блоком, Маяковским, Окуджавой. Это бриллианты. С дистанции 40 лет уже можно так сказать. Никто так не исполнял свою поэзию, как он. Его голос, его исполнение — уникальное явление в мировой культуре.

— Оказал ли Высоцкий влияние на польскую культуру?

Как мое поколение учило русский язык на песнях Окуджавы, так следующее поколение хотело понимать русский язык благодаря Высоцкому. Чтобы не только быть ударенным, как кирпичом, его исполнением, голосом, но и знать, о чем он поет. Сейчас можно выбирать: английский, испанский, французский, немецкий. Но, по-моему, до сих пор русский у нас учат благодаря Высоцкому.

Справка «Известий»

Даниэль Ольбрыхский родился в 1945 году в Польше. Учась на первом курсе театральной академии, снялся в главной роли в фильме Анджея Вайды «Пепел».

В общей сложности сыграл в 13 картинах режиссера. Также снимался у Кшиштофа Занусси, Кшиштофа Кесьлевского, Клода Лелуша и других классиков европейского кинематографа. Имеет два приза Московского международного кинофестиваля. Фильмография актера насчитывает 180 работ.

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