Контрасты «Кинотавра»

29-й фестиваль «Кинотавр», на открытии которого собрались все ведущие звезды отечественной киноиндустрии во главе с режиссером и продюсером Федором Бондарчуком, показал первые картины основного и дебютного конкурсов.

Наиболее впечатляющим фильмом первого дня стала камерная военная драма режиссера Алексея Федорченко, где главную и фактически единственную роль сыграла маленькая актриса Марта Козлова. На момент съемок в картине ей было всего шесть лет, а играть пришлось по-взрослому.

«Война Анны» основана на реальной истории еврейской девочки. Семью Анны расстреляли, а она выжила потому, что мать закрыла ее своим телом. Нашедшие ребенка местные жители привели ее в комендатуру, где малышка в испуге вырвалась из рук полицая и спряталась в старинном камине. Искать ее там никто не догадался, и Анна начала свою тихую войну. Девочка прожила в камине почти два года, пока советские войска не выбили оккупантов с захваченной земли.

В фильме Анна по ночам тайком выбирается из камина, чтобы найти себе глоток воды и какие-нибудь объедки. Единственным другом девочки становится рыжий кот — тот, кто не выдаст ее врагам.

То, как Марта Козлова мужественно выдержала все сложности съемок, поражает — ее игра и запоминающаяся нестандартная внешность тронули сердца зрителей и кинокритиков.

Отдельно стоит отметить операторскую работу — камера показывает жизнь Анны в ее тесном убежище с невероятных ракурсов, следит за ней, словно за Алисой в Зазеркалье, через треснутое зеркало на камине, следует по пятам, когда она крадется по огромному пустому зданию.

За весь фильм Анна не произносит ни слова — ее спасение в тишине и незаметности. Но она не просто прячется, а ведет свою войну против фашистов. Она не сдается, превращаясь в живой трепетный символ мужества миллионов людей — не только солдат, но и женщин, детей, стариков, которые тоже старались, как могли, выиграть поистине народную войну. Анна выиграла свою войну, а девочка-актриса покорила «Кинотавр».

Во второй и третий день фестиваля демонстрировали семейные драмы. Фильм режиссера Михаила Расходникова «Временные трудности», где Риналь Мухаметов и Иван Охлобыстин сыграли сына и отца, вызвал негативную реакцию. Картина поднимает тему людей с ограниченными возможностями, но из-за неудачного сценария и слабой режиссерской работы с ней не справляется. В центре конфликта — взаимоотношения деспотичного отца и его сына Саши, родившегося с врожденной болезнью. Родитель заставлял ребенка в одиночку справляться с бытовыми проблемами. Саша вырос ожесточенным человеком, но тем не менее победил свою болезнь. Кинокритики сочли такой взгляд на тему семей, воспитывающих детей с инвалидностью, неуместным.

Картина «Ван Гоги» режиссера Сергея Ливнева — российско-латвийского производства, она также посвящена драматическим отношениями между отцом и сыном. Прославленный дирижер всю жизнь менял женщин, страны и места жительства, почти не занимаясь единственным ребенком. Сейчас отцу 79, а сыну — 53. Он приезжает к отцу повидаться после долгой разлуки. Именует его «Ваше Величество», не может побороть свою обиду длиною в жизнь, хотя и трепетно любит. Страх потери родителя, преследующий его с детства, на пороге ухода старика в лучший мир обостряет любовь и смывает боль, что они причинили друг другу.

Отца сыграл известный польский актер Даниэль Ольбрыхский («Огнем и мечом», «Сибирский цирюльник», «Турецкий гамбит»), сына — Алексей Серебряков. Тандем получился невероятно сильным — оба создают драматическое напряжение между героями, эмоциональные качели от любви к ненависти и обратно.

Сергей Ливнев, автор сценария культовой «Ассы», вернулся в профессию после почти 35-летнего перерыва и собрал на проекте потрясающий актерский состав. В картине также играют Ольга Остроумова, Елена Коренева, Евгений Ткачук, Светлана Немоляева, создающие образы исключительной силы и точности.

В конкурсе дебютов представлены социальная комедия режиссера Михаила Кукушкина «Дар» — о рабочем, которого выгнали с завода после 40 лет безупречной службы. Герой внезапно открыл в себе уникальный дар к рисованию, распахнувший перед вчерашним работягой блестящий мир гламурных тусовок и богемы. Впрочем, талант от станка там не прижился.

Также зрителям показали социальную драму «Пусть будет Лиза» режиссера Игоря Каграманова — историю семейного конфликта из-за наследства в виде старой дачи. Бытовая ссора привела к трагедии, имущество оказалось ценнее родственных связей.

Режиссер Тимофей Жалнин представил снятую при поддержке Минкультуры драму «Двое». Картина, снятая в труднодоступных лесах Саянских гор, вполне может стать билетом автора в большое кино. Драматическая история деспотичного отца, свободолюбивой дочери и ее слабохарактерного мужа держит зрителей в напряжении с первых кадров и до финала. По сюжету, «хозяин тайги», деспотичный владелец крупной компании, диктует, как жить, не только своим подчиненным, но фактически всему краю.

Единственная, кто не признает его авторитет, — родная дочь, которой он из лучших побуждений сломал судьбу. Пробившийся к высотам власти нувориш мечтает, чтобы девушка ценила силу и деньги, но стойкая Надя хочет тихого семейного счастья с мужем Андреем. Мужа, кстати, ей тоже подобрал отец — одного из своих перспективных сотрудников, соблазнившегося легким карьерным ростом при могущественном родственнике. Супругов ждет проверка на прочность, в том числе и на прочность чувств.