Ситора Алиева: «Хорошему дебюту деньги не нужны»

2 июня стартует главный национальный российский кинофестиваль — «Кинотавр». В этом году в рамках смотра впервые запланирована новая отдельная конкурсная программа — полнометражных дебютных фильмов. О том, где молодые режиссеры ищут темы для своих картин и как изменилась география российского авторского кино, «Известия» поговорили с программным директором «Кинотавра» Ситорой Алиевой.

— Почему было принято решение вынести дебютантов в отдельный конкурс?

— Конкурс дебютов — программа для «Кинотавра» не новая, она существовала с 1998 по 2002 год, ее призеры — Лариса Садилова, Сергей Бодров-младший, Андрей Прошкин. В 2003-м, когда дебютных фильмов стало заметно меньше, было принято разумное решение включать их в основной конкурс. Поэтому молодые режиссеры всегда были в поле нашего внимания. Но времена меняются, возникают новые запросы.

В этом году мы впервые получили 102 заявки в полнометражный конкурс, 58 из которых — дебюты. Для сравнения: в прошлом году таких было меньше 30. Это во-первых. Во-вторых, существует государственная политика в сфере поддержки молодого кино. За два последних года было профинансировано около 40 картин, и это тоже впервые. В-третьих, идет волна независимого регионального дебютного кино — таких картин поступило в три раза больше, чем в прошлом году. География производства постоянно расширяется: Алтай, Бурятия, Кабардино-Балкария, Татарстан, Якутия, Архангельск, Ангарск, Владимир, Новосибирск, Пермь, Череповец.

В конкурс «Кинотавр. Дебют» отобраны фильмы, отражающие общие тематическо-эстетические тенденции. И исследование жизни далеких уголков России, желание работать с жанрами, часто их объединяя. Семейные саспенс-драмы, экологические роуд-муви, этно-хорроры — всё это и многое другое будет показано в Сочи. Хочу успокоить тех, кого не отобрали: многие работы достойны фестивальных показов, а подобных смотров в России много.

— Будет ли эта программа ежегодной?

— Поживем — увидим.

— В основном конкурсе много работ режиссеров, которых когда-то открыл «Кинотавр».

— Не просто открыл. Многие из конкурсантов — лауреаты прошлых лет. Они вернулись, и это для нас очень важно. У «Кинотавра» есть амбивалентная задача: отражать не только специфику нашей жизни сквозь призму экрана, но и состояние самого кинематографа, динамику его развития, разнообразие смыслов, тем, историй, а также способов их подачи, авторские позиции, продюсерские амбиции.

— Появление новой программы отразится на деловой части фестиваля?

— Мы были вынуждены ее сократить. Смотреть чужое кино — тоже способ обучения. Подобный интеллектуальный взаимообмен для молодых режиссеров, продюсеров, сценаристов незаменим. «Кинотавр» — это аналитика процесса, понимание различных кинематографических практик сегодняшнего дня. Все они — от мини-этюдов до романных форм — представлены в программе короткого метра этого года.

Деловая линейка «Кинотавра-2018» будет представлена спецкурсом основателя и ректора Школы киноагентов SOFA Николая Никитина. Николай обучает молодых кинопромоутеров из России, Центральной и Восточной Европы, Азии, так как продвижение фильма — отдельная работа, требующая понимания ситуации, знания международных рынков, умения работать с международной прессой и аудиторией.

— А что можно сказать о техническом качестве дебютов?

— Сегодня, когда сам процесс съемок многократно удешевился, у дебютантов есть масса возможностей снять качественное с точки зрения техники кино, что они и делают. Если бы сейчас сохранилась 35-миллиметровая пленка, такого количества фильмов попросту бы не было. В современном мире для молодых, четко нацеленных на результат, проблемы бюджета не существует — хорошему дебюту деньги не нужны.

— На сюжеты фильмов это влияет?

— Не думаю. Главное для режиссера — идея. Прописанный и осмысленный сценарий, герои, сюжетные находки. И следующий этап — реализация этой идеи и сценария. То есть фантазия и выдумка режиссера — его главное преимущество. Да, это приходит с опытом. Приведу пример.

В прошлогоднем конкурсе «Кинотавра» было девять независимых лент. Одним из лауреатов стал фильм Юсупа Разыкова «Турецкое седло», снятый за 2 млн рублей. Потом эта лента завоевала множество наград на других фестивалях. Так что техника не важна, когда режиссеру есть что сказать.

— Зависит ли тема фильма от региона?

— Нет. В этом году прослеживается интересная тенденция: быть социально отзывчивыми, выбирать объектом исследования социальную несправедливость, беззаконие. Также впервые много фильмов, посвященных спорту.

— Сегодня открывается всё больше различных киношкол. На ваш взгляд, они способствуют появлению большего количества дебютных картин?

— Сейчас только в Москве действует более 30 киношкол, а практически в каждом регионе открываются медиафакультеты. Мы получаем «короткое» кино практически из всех уголков России. Пока нельзя сказать, что именно количество киношкол повинно в буме дебютного кино, но невозможно не отметить роль «Кинотавра» как катализатора всех существующих процессов.

— Наверное, существует конкуренция между фестивалями за лучшие картины? Тем более что в этом году ММКФ проходил раньше «Кинотавра», а не, как обычно, после.

— В этом году фильмов много, а значит, нет конкуренции. «Кинотавр» сотрудничает со всеми ключевыми российскими смотрами, у нас общие задачи: показать, поддержать, продвинуть, доставить отечественное кино зрителю.

Справка «Известий»

Ситора Алиева окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. С 1999 года — директор и член отборочной комиссии МКФ в Сочи и детского международного фестиваля искусств «Кинотаврик», с 2002 года — исполнительный директор кинофестиваля «Кинотавр». С 2005-го — директор программ «Кинотавра». Участвует в жюри международных кинофестивалей.