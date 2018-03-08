Женский голос в мужском мире

В праздничный прокат под главный «женский день» года выходит комедия «Ну, здравствуй, Оксана Соколова» — дебют в полном метре режиссера Кирилла Васильева. Комедия без сложного подтекста, но с внятным посылом о том, что даже самые брутальные мужчины не могут обойтись без твердого женского плеча.

По сюжету безработный актер Илья устраивается ведущим на «Мужское радио». Его новое место работы настолько сурово, что женщинам категорически запрещено переступать даже порог радиостанции. В штате, разумеется, тоже нет ни одной представительницы прекрасного пола.

После бурной вечеринки в честь новой работы Илья является в этот оплот мужского шовинизма. В первые же секунды выясняется, что после обильных возлияний он может разговаривать лишь женским голосом. Окружающие шокированы, а Илья понимает, что потерял свою престижную работу, не успев ее получить. Брутальная аудитория радио, однако, покорена нежным голосом новой «ведущей» Оксаны Соколовой, и рейтинги зашкаливают до небес. Илья перспективе «работать женщиной» совсем не рад, тем более что появляется настоящая Оксана Соколова...

Блестящий дуэт исполнителей главных ролей Виктора Добронравова и Валентины Мазуниной — одно из главных достоинств фильма. В ситкомах как нигде важна актерская работа — взял не ту интонацию или не так обыграл эпизод, и всё, уже не смешно. У Добронравова смешно всё — даже то, как он молчит в кадре.

По сути, комедия Васильева работает на том же поле, что и знаменитый фильм «Тупой и еще тупее». Зритель наблюдает за похождениями двух бестолковых героев, постоянно «влипающих» в идиотские ситуации. И смеется, потому что узнает в них себя. Чем «народней» персонажи, тем успешней комедия. Вот и в данном случае образы и их взаимоотношения архетипические: обладательница лишнего веса, сомнительного вкуса и доброго сердца вытаскивает своего непутевого Иванушку-дурачка из неприятностей. Нет преград для женщины, которая спасает мужчину, — это еще из русских народных сказок известно.

Хорошую отечественную комедию на большом экране увидишь не часто, поэтому за оригинальность идеи и драйв картине можно простить некоторые «белые пятна» в сюжете. Пример Васильева должен обнадежить всех молодых кинематографистов, пытающихся пробиться в профессии. Сначала он снял первые 20 минут сценария как одноименную короткометражку, показав завязку истории, и победил с ней на фестивале «Короче». Председателем жюри был продюсер Игорь Толстунов, он же и взялся работать с Васильевым над полнометражной версией комедии.

Кроме того, на «Кинотавре» короткометражка Васильева была отмечена дипломом «За чувство жанра». Действительно, «Ну, здравствуй, Оксана Соколова» — чистый образец ситкома, какой редко увидишь сегодня, когда вся индустрия тяготеет к смешению жанров и стилей.