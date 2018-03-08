Прямой эфир

Женский голос в мужском мире

В комедии «Ну, здравствуй, Оксана Соколова» режиссер Кирилл Васильев доказал, что нет преград для женщины, которая спасает мужчину
0
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В праздничный прокат под главный «женский день» года выходит комедия «Ну, здравствуй, Оксана Соколова» — дебют в полном метре режиссера Кирилла Васильева. Комедия без сложного подтекста, но с внятным посылом о том, что даже самые брутальные мужчины не могут обойтись без твердого женского плеча.

Пантера на льду с Довлатовым
В топ-5 попали четыре отечественных фильма

По сюжету безработный актер Илья устраивается ведущим на «Мужское радио». Его новое место работы настолько сурово, что женщинам категорически запрещено переступать даже порог радиостанции. В штате, разумеется, тоже нет ни одной представительницы прекрасного пола.

После бурной вечеринки в честь новой работы Илья является в этот оплот мужского шовинизма. В первые же секунды выясняется, что после обильных возлияний он может разговаривать лишь женским голосом. Окружающие шокированы, а Илья понимает, что потерял свою престижную работу, не успев ее получить. Брутальная аудитория радио, однако, покорена нежным голосом новой «ведущей» Оксаны Соколовой, и рейтинги зашкаливают до небес. Илья перспективе «работать женщиной» совсем не рад, тем более что появляется настоящая Оксана Соколова...

Блестящий дуэт исполнителей главных ролей Виктора Добронравова и Валентины Мазуниной — одно из главных достоинств фильма. В ситкомах как нигде важна актерская работа — взял не ту интонацию или не так обыграл эпизод, и всё, уже не смешно. У Добронравова смешно всё — даже то, как он молчит в кадре.

Дойти до сути
Фильмы выходного дня: космический супергерой, паранормальный авантюрист и девушки из высшего общества

По сути, комедия Васильева работает на том же поле, что и знаменитый фильм «Тупой и еще тупее». Зритель наблюдает за похождениями двух бестолковых героев, постоянно «влипающих» в идиотские ситуации. И смеется, потому что узнает в них себя. Чем «народней» персонажи, тем успешней комедия. Вот и в данном случае образы и их взаимоотношения архетипические: обладательница лишнего веса, сомнительного вкуса и доброго сердца вытаскивает своего непутевого Иванушку-дурачка из неприятностей. Нет преград для женщины, которая спасает мужчину, — это еще из русских народных сказок известно.

Хорошую отечественную комедию на большом экране увидишь не часто, поэтому за оригинальность идеи и драйв картине можно простить некоторые «белые пятна» в сюжете. Пример Васильева должен обнадежить всех молодых кинематографистов, пытающихся пробиться в профессии. Сначала он снял первые 20 минут сценария как одноименную короткометражку, показав завязку истории, и победил с ней на фестивале «Короче». Председателем жюри был продюсер Игорь Толстунов, он же и взялся работать с Васильевым над полнометражной версией комедии.

Кроме того, на «Кинотавре» короткометражка Васильева была отмечена дипломом «За чувство жанра». Действительно, «Ну, здравствуй, Оксана Соколова» — чистый образец ситкома, какой редко увидишь сегодня, когда вся индустрия тяготеет к смешению жанров и стилей. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Культурный уикенд: выбор «Известий»
Куда пойти и что смотреть в мартовские праздники
Милош Бикович: «Любовь — это жизненная позиция»
Популярный актер — о современных женщинах, вечных ценностях и церковном венчании

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017