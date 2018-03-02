Дойти до сути

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Фильмы выходного дня: космический супергерой, паранормальный авантюрист и девушки из высшего общества
Фото: WDSSPR
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2018-03-01 16:35:45">
2018-03-01 16:35:45
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За что мы любим кино? За то, что какой бы буйной фантазией оно ни отличалось, в нем всегда найдется место правде жизни. О том, какие фильмы непременно стоит посмотреть в предстоящие выходные, специально для портала iz.ru рассказал кинообозреватель РЕН ТВ.

«Черная пантера» прогулялась по Африке
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«Черная пантера»

Восемнадцатая по счету картина киновселенной Марвел. И опять же лучшая из всех, как уверяют одни. Хотя куда еще лучше? — спрашивают другие. Оказывается, есть куда. Не то чтобы Черная пантера сильнее, хитрее и способнее других супергероев. Просто герой этот совсем другой и рожден совсем в другой цивилизации. Страна Ваканда поражает своими причудливыми пейзажами, объединяющими высокие технологии и дикую природу. И этой жемчужине во вселенной тоже нужны свои защитники.

Режиссер: Райан Куглер

В ролях: Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго, Данай Джекесай Гурира, Мартин Фриман, Дэниэл Калуя, Летишиа Райт

Определен главный суперзлодей в истории кино

«За гранью реальности»

Название очень точно характеризует то, что предстоит увидеть на экране. Ни один здравомыслящий человек не поверил бы в то, что казино можно ограбить при помощи паранормальных способностей. Поэтому не удивительно, что происходит это за гранью какого-либо понимания. Один лишь Милош Бикович, сыгравший роль неуловимого авантюриста, ведает, что творит. Ну, может, еще Антонио Бандерас. А нам предстоит просто поверить, что такое возможно...

Режиссер: Александр Богуславский

В ролях: Милош Бикович, Антонио Бандерас, Любовь Аксенова, Евгений Стычкин, Юрий Чурсин, Аристарх Венес, Петар Зекавица

Смотреть кино: премьеры недели

«Погружение»

Немецкий режиссер Вим Вендерс не умеет снимать мелодрамы. Поэтому его новый фильм о любви — не совсем то, чем кажется на первый взгляд. Здесь перемешаны разные жанры, а поиски ответов на главные вопросы бытия и вовсе лежат в области философии. Как вести себя в катастрофических обстоятельствах? Что делать, если судьба развела ваши пути? Тут мало погрузиться на дно океана, нужно погрузиться в саму суть жизни.

Режиссер: Вим Вендерс

В ролях: Джеймс МакЭвой, Алисия Викандер, Александр Сиддиг, Селин Джонс, Реда Катеб, Мохамед Хакимшади, Клементин Баэрт, Адама Барри

Правда на правду
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«Купи меня»

Нельзя не обратить внимание на новое творение русского режиссера, снявшего несколько качественных картин в США. Вадим Перельман прекрасно знает, как выстраивать диалог с актерами. Это видно и по отечественным сериалам, которые он делал на зависть остальным. На этот раз в центре повествования — три обаятельные героини в исполнении Анны Адамович, Юлии Хлыниной и Светланы Устиновой. У каждой из них — своя история общения с высшим обществом. В мире гламура люди иначе как товаром не называются. И девушки это понимают: кто-то пользуется этим, а кто-то становится жертвой.

Режиссер: Вадим Перельман

В ролях: Анна Адамович, Юлия Хлынина, Светлана Устинова, Александр Цема, Евгения Крюкова, Иван Добронравов, Анатолий Кот, Микаэль Джанибекян

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