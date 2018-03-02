Дойти до сути

За что мы любим кино? За то, что какой бы буйной фантазией оно ни отличалось, в нем всегда найдется место правде жизни. О том, какие фильмы непременно стоит посмотреть в предстоящие выходные, специально для портала iz.ru рассказал кинообозреватель РЕН ТВ.

«Черная пантера»

Восемнадцатая по счету картина киновселенной Марвел. И опять же лучшая из всех, как уверяют одни. Хотя куда еще лучше? — спрашивают другие. Оказывается, есть куда. Не то чтобы Черная пантера сильнее, хитрее и способнее других супергероев. Просто герой этот совсем другой и рожден совсем в другой цивилизации. Страна Ваканда поражает своими причудливыми пейзажами, объединяющими высокие технологии и дикую природу. И этой жемчужине во вселенной тоже нужны свои защитники.

Режиссер: Райан Куглер

В ролях: Чедвик Боузман, Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго, Данай Джекесай Гурира, Мартин Фриман, Дэниэл Калуя, Летишиа Райт

«За гранью реальности»

Название очень точно характеризует то, что предстоит увидеть на экране. Ни один здравомыслящий человек не поверил бы в то, что казино можно ограбить при помощи паранормальных способностей. Поэтому не удивительно, что происходит это за гранью какого-либо понимания. Один лишь Милош Бикович, сыгравший роль неуловимого авантюриста, ведает, что творит. Ну, может, еще Антонио Бандерас. А нам предстоит просто поверить, что такое возможно...

Режиссер: Александр Богуславский

В ролях: Милош Бикович, Антонио Бандерас, Любовь Аксенова, Евгений Стычкин, Юрий Чурсин, Аристарх Венес, Петар Зекавица

«Погружение»

Немецкий режиссер Вим Вендерс не умеет снимать мелодрамы. Поэтому его новый фильм о любви — не совсем то, чем кажется на первый взгляд. Здесь перемешаны разные жанры, а поиски ответов на главные вопросы бытия и вовсе лежат в области философии. Как вести себя в катастрофических обстоятельствах? Что делать, если судьба развела ваши пути? Тут мало погрузиться на дно океана, нужно погрузиться в саму суть жизни.

Режиссер: Вим Вендерс

В ролях: Джеймс МакЭвой, Алисия Викандер, Александр Сиддиг, Селин Джонс, Реда Катеб, Мохамед Хакимшади, Клементин Баэрт, Адама Барри

«Купи меня»

Нельзя не обратить внимание на новое творение русского режиссера, снявшего несколько качественных картин в США. Вадим Перельман прекрасно знает, как выстраивать диалог с актерами. Это видно и по отечественным сериалам, которые он делал на зависть остальным. На этот раз в центре повествования — три обаятельные героини в исполнении Анны Адамович, Юлии Хлыниной и Светланы Устиновой. У каждой из них — своя история общения с высшим обществом. В мире гламура люди иначе как товаром не называются. И девушки это понимают: кто-то пользуется этим, а кто-то становится жертвой.

Режиссер: Вадим Перельман

В ролях: Анна Адамович, Юлия Хлынина, Светлана Устинова, Александр Цема, Евгения Крюкова, Иван Добронравов, Анатолий Кот, Микаэль Джанибекян