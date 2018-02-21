Определен главный суперзлодей в истории кино

Портал Vulture составил рейтинг лучших отрицательных персонажей в фильмах о супергероях. Список возглавляет Джокер из «Темного рыцаря». За эту роль Хит Леджер был награжден премией «Оскар» посмертно.

На втором месте оказался персонаж Майкла Джордана — Эрик Киллмонгер из вышедшей накануне ленты «Черная Пантера». Третью строчку заняла Женщина-кошка в исполнении Мишель Пфайффер в фильме Тима Бертона «Бэтмен возвращается» 1992 года.

Портал iz.ru писал о том, что, согласно опросу американского журнала Empire, рейтинг из 20 «величайших кинозлодеев» возглавил главный антагонист «Звездных войн» Дарт Вейдер. На втором месте расположился Джокер, на третьем — брат Тора Локки.