«Черная пантера» прогулялась по Африке

В прокат выходит «Черная пантера», самый экзотический из фильмов киновселенной Marvel. Сольный проект для темнокожего супергероя, где все главные и второстепенные роли исполняют афроамериканцы.

Этот проект никто не сможет упрекнуть в «слишком белом» актерском составе — даже режиссером блокбастера выбран афроамериканец Райан Куглер. Действие фильма происходит в Африке, которая представлена во всей своей жаркой красе. Создатели не пожалели ни красок, ни денег, чтобы перенести на экран пеструю эклектику «черного континента», усиленную фантастическим сюжетом и обилием спецэффектов.

Африканская страна Ваканда, из которой родом супергерой по имени Т'Чалла (Чедвик Боузман), носящий сверхпрочный костюм Черной пантеры, — некая утопия. Среди диких джунглей возвышаются ультрасовременные небоскребы, а жители не только пасут боевых носорогов, но и опередили все мировые державы в медицинских технологиях, научных разработках и уровне жизни.

Ваканда — концентрат представлений «белого» мира о загадках Африки: цвета здесь кричащие, просторы — безграничные, дикие животные пасутся под сенью небоскребов, а духи предков свободно приходят поболтать с потомками. Как сказал один из героев фильма: «Эльдорадо искали в Южной Америке, а она оказалась в Ваканде».

Вместо золота у вакандцев — металл вибраниум, придуманный авторами комиксов. На нем — в буквальном смысле — зиждется все их процветание. Гигантский метеорит из этого металла в давние времена рухнул на Землю, на нем-то и возник африканский город.

Визуальная составляющая фильма — на высоте, как всегда в комиксной линейке фильмов Marvel, а сюжет напоминает другой сверхпопулярный проект Disney — полнометражный мультфильм «Король Лев». Так же под бескрайним небом звучат африканские песни, оставшийся без отца король беседует с королями ушедших эпох под ночными созвездиями, и в глазах рябит от красочных костюмов и потрясающих ландшафтов, в большинстве своем виртуальных.

Не сказать, чтобы Черная пантера чем-то отличался от прочих персонажей кинокомиксов: сверхспособности ему дает мегапрочный костюм из вибраниума, по функционалу напоминающий броню Железного человека. Носить костюм может не каждый, а только законный король Ваканды — ему дает энергию богиня-кошка Баст.

Зрелищного экшна на фоне сумасшедшей красоты закатов хватает, но сюжет постоянно буксует на долгих монологах и спорах о том, стоит ли Ваканде, да и всей Африке, становиться частью «белого мира», да и вообще — мстить или нет белой цивилизации за годы рабства? Есть уникальное оружие, способное сокрушить цивилизацию угнетателей, но король сомневается... Дело, разумеется, кончается миром — Ваканда входит в содружество держав на равных. Возможно, в этом есть пророческий посыл о будущем всей Африки, где пока не все так спокойно, как в идеальной Ваканде.

«Черная пантера» примечательна набором колоритных персонажей: самого короля Ваканды, его генеральши — темнокожей валькирии Окойе (блестящая актерская работа актрисы Данай Гуриры), главного антагониста Киллмонгера (Майкл Б. Джордан), получившегося более характерным и интересным, чем главный герой. Но фильм ничего существенно нового в жанр не привносит. Главное же, чего не хватает картине, — юмора. Когда сказки перебарщивают с моралью, они становятся скучноватыми, даже такие экзотические.