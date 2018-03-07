Милош Бикович: «Любовь — это жизненная позиция»

В вышедшем на экраны фантастическом боевике режиссера Александра Богуславского «За гранью реальности» главную роль исполнил Милош Бикович. Популярный в России сербский актер перевоплотился в чрезвычайно обаятельного афериста высокого полета, баловня судьбы и прекрасных дам. Накануне 8 Марта «Известия» расспросили артиста о современных женщинах, матримониальных планах и будущих проектах.

— Вас называют одним из самых завидных кинохолостяков. Какое у вас отношение к семье?

— Положительное (улыбается). Я традиционалист — уважаю семью и считаю, что здоровая психика (по крайней мере я об этом читал и мне так объясняли эксперты) лучше развивается в отношениях, где много любви. Я сам не рос в полной семье — когда я был маленьким, мои родители развелись. Тем не менее я хочу, чтобы у меня была семья.

Поэтому я стараюсь сделать так, чтобы у меня в жизни появилась система, при которой я смогу проводить время не только за работой, но и с семьей. Минимальная прибыль и достаточное количество свободного времени.

— Не хотите скакать без передышки с проекта на проект…

— …и не видеть своих детей. Не хочу.

— Многие представители молодого поколения рассуждают о том, что пресловутый штамп в паспорте им совершенно не нужен. Какого мнения вы по этому поводу?

— Я с ними согласен. У меня к браку вообще религиозное отношение. Для меня церковное венчание — это свято, а гражданский брак — это скорее бизнес-сделка.

— Значит, когда вы встретите (или, быть может, уже встретили) ту единственную, вы пойдете венчаться в церковь?

— Если она согласится (улыбается).

— Что вы думаете о современных женщинах?

— Женщины ведут себя так, как к ним относятся. В том, что женщины сегодня становятся стервами, виноваты мужчины. Мне кажется, только духовно сильные люди могут отказаться от этого тренда — неестественного ускоренного мира. Я за вечные ценности, такие как доброта, понимание, любовь. А любовь еще надо суметь понять. Ведь это не просто чувство, это жизненная позиция.

У греков целых пять слов в языке для обозначения любви, и то этого недостаточно. А у нас — одно. Поэтому мы путаемся. У вас будет одна картина, а у меня другая. Я буду говорить «я люблю тебя», и у вас будет свое представление о моей любви, но оно будет отличаться от моего. И вы подумаете, что я вас обманул, а я ведь не обманывал. Просто у меня было другое представление о любви.

— В основу картины «За гранью реальности» положена теория Карла Юнга о коллективном бессознательном. Непростой посыл для зрительского кино. Он вам близок?

— Если говорить в общих чертах, теория заключается в том, что существует некий информационный поток, к которому все мы подключены. Каждый человек, в том числе и вы, и я, может обратиться к этой информации через свое подсознание.

Меня очень интересует психология. Мне кажется, что кинематографистам и актерам полезно изучать эту науку. Поэтому наряду с книгами по актерскому мастерству я штудирую работы Карла Юнга, Эрнеста Беккера, Отто Ранка, Эрика Берна, Эриха Фромма. Ну, и Фрейда, конечно, тоже, потому что это классика.

— Картина снималась на трех языках, тяжело было?

— Немного тяжело. Я думал на сербском, на русском мы в основном общались во время съемок, а играл я на английском. Для меня это была настоящая «схизофрения» (смеется).

— Знаю, что режиссер Александр Богуславский просил вас быть более легким. И вам, насколько я знаю, эта легкость понравилась.

— Да, но легкая роль не означает, что она не глубокая. Это новое амплуа, новая манера игры. Часто артисты играют самые глубокие и сложные роли именно через легкость. Например, в фильме Роберто Бениньи La Vita E Bella. Помните последнюю сцену с мальчиком, когда папа уходит на расстрел веселым? Вот и Саша постоянно заставлял меня находиться в этом амплуа, не уходить в драматизм. Жанры, конечно, разные, но принцип один.

— В картине снялся Антонио Бандерас. Удалось у него чему-нибудь научиться?

— Он большой профессионал, но тому, что он делает на площадке, может научиться каждый хороший русский актер. Просто он работает четко, очень системно, не тратит времени на лишние дубли. Наши актеры, например, могут и выпить, и в запой уйти, сорвать смену. Для голливудского артиста это немыслимо.

Режиссер говорит Антонио: «Здесь скажи половину монолога, потом пойди туда, повернись, здесь прыгни, сделай два приседания…». Он отвечает: «Хорошо». Режиссер предложил ему «репетнуть», а он говорит: «Не надо, включай камеру. Работаем!». Но, я думаю, это просто большой опыт.

— Вашу игру Бандерас оценил, назвав высшим пилотажем. Вам приятно?

— Приятно (улыбается). Надеюсь, что это было сказано искренне, а не просто для камер.

— Ваши друзья по фильму обладают сверхспособностями. Вы сами верите в сверхъестественное?

— Верю, что каждый человек может приобрести сверхспособности путем развития своих личных способностей. Верю, что человек наделен большими талантами и что каждый из нас — это большая тайна. Не знаю, как относиться к информации о том, что некоторые люди могут глазами двигать мебель, но думаю, что человеческий мозг способен на многое.

— Герои картины посещают «комнаты подсознания». Как часто вы заглядываете в собственную душу?

— Считаю, что это нужно делать каждый день. Особенно хорошо это получается во время поста — для этого он и служит. Вы очищаетесь от стресса, от еды, от суеты…

— Соблюдаете пост?

— Иногда. Он помогает нырнуть в глубины своего сознания и наладить контакт с собой, узнать себя лучше, очистить, улучшить.

— В личности вашего героя Майкла есть очевидная черная сторона. Есть ли она у вас?

— Правда и несчастье заключается в том, что у каждого человека есть и темная, и светлая стороны. Когда человек это осознает, но со своей темной стороной ничего не делает, в мире появляется то, что называется злом.

Я стараюсь жить так, чтобы мои слова и мысли о себе как можно чаще совпадали с моими делами. О себе я знаю, что я не только положительный персонаж. Понимаете, в чьей-то жизни в определенном ракурсе вы — положительный персонаж, а в чьей-то — отрицательный. Наша роль — всегда двоякая. Человек черно-белый.

— По сути?

— По сути он белый. А по состоянию — черно-белый. Черными нам представляются человеческие грехи.

— Вы снимаетесь во многих проектах параллельно. На сегодняшний день в вашем расписании больше российских или сербских картин?

— Сейчас я сделал акцент на копродукции — занимаюсь российско-сербскими проектами, запустили уже целых четыре. Есть большой проект, который мы будем делать вместе с голливудскими партнерами. В Сербии сняли картины «Южный ветер», «Имел я ваши тачки», еще «Балканский рубеж» — он выйдет в начале 2019 года.

— Кстати, режиссер Александр Богуславский сказал, что многое в фильм «За гранью реальности» внесли именно вы — придумали чуть ли не половину. Задумываетесь о режиссерском кресле?

— Задумываюсь, но мне пока рано. Начну как продюсер, наберусь опыта, пойму, что и как, а потом уже попробую себя в режиссуре.

— Это не помешает вашей актерской карьере?

— Не знаю (улыбается). Но я считаю, что большие актеры делали хорошие фильмы в качестве режиссеров: Никита Михалков, Федор Бондарчук, Мэл Гибсон, Драган Бьелогрлич, Клинт Иствуд. Такие люди для меня — настоящее вдохновение.

Мы уже производим фильмы на английском языке, имеем технологии, которые по качеству не отличаются от голливудских. Мы будем конкурировать с самим Голливудом, причем серьезно. Я надеюсь, что именно в этом направлении мы отныне и будем развиваться.

Например, кино с Бандерасом проще продастся в Китае. А если снять 10 таких фильмов с участием русских актеров, то они уже станут звездами мирового уровня. Мы начнем продавать русских актеров, как мировых звезд.

— То есть стоит ожидать и других совместных фильмов с голивудскими и русскими актерами?

— Да, скоро мы будем делать еще один такой фильм с Сашей Богуславским, потом еще один проект на английском языке с хорошими бюджетами. Это мое предложение — там я и продюсер, и играть буду. Нас с Сашей ждет длинный путь.